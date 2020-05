Cantante Demi Lovato da su aporte en la lucha mundial contra el coronavirus

La Nueva película de Star Wars ya tiene fecha de lanzamiento, en la actualidad la mayoría de las producciones han detenido sus grabaciones esto debido a la crisis humanitaria; que enfrenta el mundo por el coronavirus.

El cineasta neozelandés Taika Waititi escribirá y dirigirá una nueva película de la saga Star Wars así lo anunció Disney, Waititi pasó de ser un aclamado director de cine independiente a participar en grandes producciones de Hollywod; como la película de superhéroes de Marvel “Thor: Ragnarok “ en el año 2017.

La fecha confirmada para la entrega de la nueva saga de Star Wars será para el 16 de diciembre del 2022; por lo que la compañía confía en que la crisis pasará pronto y las grabaciones empezarán según lo planeado.

Para hacer este anuncio la compañía eligió el 4 de mayo , una fecha celebrada por los aficionados a “Star Wars” por el juego de palabras con la famosa réplica de las películas “May the forcé be with you” (Que la fuerza te acompañe).

Confirmada nueva saga de Star Wars

Aunque la trama de la nueva entrega aún no ha sido revelada; los fans se muestran desconfiados ante la idea de una nueva película luego de que “The Rise of Skywalker” haya resultado una gran decepción; por lo que antes de que esto suceda Lucasfilm sacará una serie de historias llamadas “Star Wars : The High Republic” para que así vuelva la fé al público.

