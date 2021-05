Capriles: Conversar con Nicolás Maduro no significa legitimarlo

Durante una entrevista con el diario español El País, uno de los líderes de la oposición que se encuentra fuera del país, Henrique Capriles aseguró que «conversar con Nicolás Maduro no significa legitimar a Maduro».

Entre tantas preguntas que respondió, textualmente expresó que “… El adversario tiene poder y si yo no hablo con quien tiene el poder; ¿cómo cambio lo que quiero cambiar?. Eso solamente es posible hablando, lo otro es a tiros. El que cree que es a tiros, que no me busque a mí”.

Aunado a ello, Capriles afirmó que en este momento Maduro entendió que la oposición no se va a rendir, pero también ellos como oposición; «hemos entendido que Maduro no se va a rendir. Estamos hablando efectivamente de una negociación. Eso no fue lo que se planteó hace un tiempo atrás. Yo creo que hay una posibilidad”.

Al considerar que Venezuela ésta en su mejor oportunidad en años, le solicitó a la comunidad internacional que participe como observador en las elecciones regionales; las cuales el nuevo CNE acaba de definir la fecha, para el próximo 21 de noviembre.

En éste contexto, a su juicio actualmente existe un escenario político en el país diferente. al argumentar, que ahora la Casa Blanca en Estados Unidos; cuenta con una nueva administración.

Opinó en ese sentido, que “Trump ya no está. Nosotros tuvimos unos tiempos muy complejos porque la política estaba muy influenciada por esa Administración. Temas como el Programa Mundial de Alimentos abrían una confrontación muy dura entre quienes piensan que servir un plato de comida significa darle oxígeno a Maduro. Se le ha engañado a la gente diciendo que si la gente come o si la gente tiene medicinas eso le da oxígeno a la dictadura. No, eso le da oxígeno al pueblo venezolano”.

En cuanto al papel de la comunidad internacional, aseguró que juega un rol importante porque «no hay recuperación económica; sin restablecer las relaciones con Occidente».

Además de que afirmó que conversar con Maduro no significa legitimarlo, Capriles agregó que cree que Maduro; cuenta con personas alrededor que le demandan soluciones económicas y sociales.

«Por eso él hace gestos que pueden empezar a abrir las puertas de una discusión sobre un acuerdo, una solución política; que permita ir recuperando la democracia», comentó.

