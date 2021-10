Capriles defiende observación de UE y dice que interinato «murió» (+ vídeo)

Compartir





















Henrique Capriles defiende observación de la Unión Europea para las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre, pero también pidió al voto opositor unirse alertando la «dispersión» que existe de cara a los comicios.

“Hay dispersión en el voto opositor. Hay que unificar los votos. Aquí nadie es dueño ni de la verdad ni de un estado o de los municipios”; indicó.

También criticó a Juan Guaidó al decir que era una contradición su participación en las elecciones del 21-N y que el «interinato ya murió».

«La observación electoral no viene a legitimar a (Nicolás) Maduro o a deslegitimarlo, viene a observar un proceso electoral»; dijo Capriles en una rueda de prensa.

#20Oct #EleccionesVE

Henrique Capriles Radonski sobre la unificación del voto opositor: “Si yo fuera candidato y voy de segundo, yo estaría pensando en cómo apoyo al que va de primero”. #20Oct

https://t.co/Qb61oQcRtf pic.twitter.com/NEOhuqTHjw

@VPIT — Reporte Ya (@ReporteYa) October 20, 2021

Capriles defiende observación de la Unión Europea

Indicó que no se puede «simplificar» la observación a «legitimar» o «deslegitimar» al Gobierno de Maduro que -dijo- «sabe que la elección presidencial no se le reconoció».

En ese sentido, señaló que la observación electoral de la UE servirá para mostrar «la verdad» de cómo se desarrollarán los comicios.

«Interinato acabo el 30 de abril de 2019»

Por otro lado, se refirió a sectores opositores que critican el proceso electoral del 21 de noviembre; pero han inscrito a candidatos y señaló que esto era una contradicción.

Capriles también volvió a criticar al líder opositor Juan Guaidó por sostener que preside un «Gobierno interino»; que decidió proclamar el 23 de enero de 2019 como una forma de desconocer el nuevo mandato de Maduro.

Indicó que ese «interinato» acabó el 30 de abril de 2019; cuando hubo un fracasado levantamiento militar encabezado por el exdiputado y Leopoldo López.

«Esto hace rato que no da para más, no da para más, la política no son dar declaraciones ni rueditas de prensa (…) el interinato se murió el 30 de abril del año 2019. Ahí le dieron cristiana sepultura»; sostuvo.

Contradicciones de Guaidó

“Es una gran contradicción que tú digas que no vas a votar, pero tienes candidatos. ¿Cómo es eso? Explícame eso para yo entender»; dijo al referirse a las opciones que apoyo Guaidó.

«O que tengas candidatos, pero no llamas a la gente a expresarse, a luchar. ¿Será que quieres que salga mal el 21N para no dar oportunidad que se reconstruya una oposición que tenga fuerza y que sea una opción de poder, y seguir en lo que estamos, eso que llaman interinato?», atizó Capriles.

PJ no apoya más interinatos

De igual modo, afirmó que su partido Primero Justicia no apoyará la extensión del interinato. “Yo no juego a la fantasía, no me pongo una banda para creerme presidente o lo que sea. Ya está bueno. Aquí o hacemos política de verdad con p mayúscula y convirtiéndonos en una opción que permita significar cambios para el país o seguimos creyendo que esto es jugar PlayStation”; añadió.

«No voy a levantar la mano para estar de acuerdo, y estoy seguro que otros tampoco la van a levantar”; remató.

Oposición debe renovarse

El también exgobernador del estado de Miranda consideró que la oposición necesita renovarse; en su opinión, las elecciones del próximo 21 de noviembre son una oportunidad para ello.

A estos comicios acudirá, por primera vez desde 2017, el grueso de la oposición venezolana; incluido el sector que lidera Guaidó, tras pedir la abstención en las presidenciales de 2018, y las Parlamentarias de 2020, en las que el chavismo obtuvo el 92 % de los diputados en liza.

Diálogo de México

Asimismo, consideró que las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro pudieran reanudarse si la oposición sale «fortalecida» en los comicios de noviembre.

«No manejo información que indique alguna posibilidad de retomar el diálogo en México antes del 21 de noviembre. Si la oposición sale fortalecidas de las elecciones, las negociaciones se reanudarían con celeridad»; expuso.

Capriles: “Aquí el interinato se murió el 30 de abril de 2019”… pic.twitter.com/dAY0bh9pnt — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) October 20, 2021

ACN/MAS/Agencias

