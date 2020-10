Capriles rechaza elecciones de AN porque no hay observadores de la Unión Europea

El dirigente opositor Henrique Capriles rechazó participar en elecciones de AN del 6 de diciembre debido a la falta de observación de la Unión Europea (UE); que ha pedido atrasar los comicios sin conseguir hasta ahora una respuesta positiva.

«Esta elección tiene que ser postergada, nosotros pedimos que sea postergada, exigimos que sea postergada (…) por la pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela»; dijo Capriles una alocución que transmitió a través de sus cuentas en las redes sociales.

Capriles, que desoyendo a la mayoría opositora abstencionista había decidido «luchar» para que los comicios fueran democráticos; remarcó ayer que «no hay condiciones en estos momentos» para acudir a las urnas.

«Si no posponen, no hay manera, no le sirve la elección al país»; insistió para luego dejar claro que de producirse un atraso en las votaciones él participaría siempre y cuando ese lapso sirva para garantizar la supervisión de la UE como observadores electorales.

«Es un tema de tener la voluntad de resolver (…) posponer, y que haya la observación»; reiteró.

Sobre la misión diplomática enviada por la UE a Caracas, encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño; destacó que «no fue fácil» conseguir que el Gobierno autorizara esta visita pero se logró «después de tanta gestión».

«Vinieron aquí, no a negociar, a decirles ‘necesitamos tiempo para la misión de observación’ (…) es una cosa seria que nos conviene a todos»; explicó.

La misión, enviada el pasado 24 de septiembre por el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell; regresó este martes a Bruselas y ahora aguarda la respuesta de las autoridades venezolanas sobre la petición de retrasar seis meses los comicios.

Capriles dijo también que mantuvo conversaciones con varios cancilleres y embajadores; sin especificar de cuáles países, en la búsqueda de acuerdos de cara a las legislativas, unos comicios que el grueso de la oposición, que controla actualmente la Cámara, ha tildado de fraudulentos.

Aunque el opositor no fue claro al respecto, se refirió a la posibilidad de inscribir candidatos y de retirar posteriormente sus nombres de la contienda al no obtenerse la observación de la UE, algo que, según medios locales, fue lo que hizo Capriles.

«Nosotros lo dijimos (…) reservar los nombres (…) si no se logra, se sacan los nombres»; expresó.

