Carabobeños acudieron a las calles este #10M

En Carabobo la sociedad civil, gremios y estudiantes, acudieron al llamado del presidente encargado Juan Guaidó, la convocatoria culminó en varios puntos de la ciudad con total tranquilidad a pesar de la exagerada presencia de funcionarios de seguridad.

Aunque la convocatoria del Frente Amplio Venezuela Libre capítulo Carabobo fue hecha para movilizarse hacia Caracas, espontáneamente un grupo de carabobeños acudió a puntos históricos de concentración en Valencia, Naguanagua y San Diego. El sector democrático ofreció sus razones para salir a la calle una vez más.

Olivia Caldera, quien se encontraba manifestando en Paseo La Granja en Naguanagua expresó que su calidad de vida y la de de sus cercanos ha cambiado muchísimo, «muchos venezolanos se han tenido que ir del país con sus hijos pequeños porque aquí es insoportable».

Carlota Camposano, de 90 años, destacó que logra sobrevivir gracias a las remesas que le envían sus familiares en el exterior «si no fuese por ellos yo no podría comer, las personas no se fueron solamente huyendo sino para mantener a sus familias que dejaron aquí, eso es bien triste«.

Educadores, estudiantes de varias casas de estudios de la región y un grupo de médicos salió en su día para exigir mejores condiciones en los centros de salud.

Yinet López, educadora, lamentó no haber podido movilizarse a Caracas, «soy de Carlos Arvelo y estoy aquí en Valencia, el punto más cercano, no pudimos movilizarnos a Caracas porque no hay la posibilidad económica, además, cerraron muchas vías», acompañada de otros profesionales de la educación, exigió un mejor sueldo.

El secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Jesús Díaz, indicó que los estudiantes desean un cambio de gobierno, «no es posible que nuestros jóvenes sigan muriendo en las calles, no puede ser que sigan muriendo niños en los hospitales por falta de medicinas y el usurpador de Miraflores bailando».

La gineco-obstetra y vocera de Médicos Unidos, Leyla Ortíz, destacó que los galenos conmemoran la fecha con decepción debido a las condiciones precarias en las que laboran, «cuando vemos gente enferma sin soluciones, a sus familiares llorando porque no encuentran las medicinas, les pedimos a ustedes, a la población que nos acompañen en la lucha porque todos somos pacientes y todos somos afectados por este sistema de salud tan precario», rechazó.

Desde tempranas horas de este martes, funcionarios de la policía regional, municipal y Guardia Nacional tomaron distribuidores, avenidas y calles que usualmente son los puntos de concentración del sector democrático de la entidad carabobeña.

