Carabobeños hacen colas en estaciones de servicio en dólares porque no hay subsidiada

En Carabobo las colas para acceder a gasolina a 0,50 centavos de dólar el litro, superan las de la gasolina subsidiada, esto, como consecuencia de la escasez que se presenta en esas estaciones de servicio.

Las personas consultadas aseguraron haber intentado abastecerse de gasolina subsidiada hasta en cuatro oportunidades sin poder lograrlo.

Por lo que decidieron pagar el combustible en dólares, sin embargo, solo pagarán lo que les permita su bolsillo.

Johán Suárez, comerciante en San Diego, indicó que no hay gasolina subsidiada «las colas son interminables. Hice cola el sábado que me tocaba y según no hubo gasolina».

Aseguró que perdió todo el día en el lugar sin poder obtener con éxito la gasolina. «Voy a surtir aquí 5$ porque de verdad, dinero no hay».

Evitan salir de sus municipios por falta de gasolina

Otros carabobeños señalaron que la falta de gasolina impacta en su vida diaria y evitan salir del municipio en el que residen.

Florangel Pérez agregó que se limita a salir de San Diego, «trato de estar siempre aquí, tiene que ser una emergencia. Lo que puedo hacer a pie, lo hago a pie».

Samara Rodríguez señaló que es la cuarta vez que hace la cola por combustible, las 3 primeras veces hizo las colas para la gasolina subsidiada.

«He llegado a las 3 am y voy llegando y me dicen que no hay. No he podido visitar a mi familia en Naguanagua, en La Isabelica».

Gasolina de Irán ocasiona fallas

Algunos consultados alertaron que el combustible importado de Irán ocasionó fallas en sus vehículos.

Johán Suárez comentó que desde que comenzó a usar la gasolina iraní su vehículo falla bastante.

Mientras que la señora Samara Rodríguez dijo que apenas surtió la gasolina de Irán se le dañó una pieza del carro.

Conductores que tienen pequeños negocios debieron aumentar el precio de sus productos tras pagar gasolina en dólares.

