¡Un golpe más al bolsillo! Carabobeños inconformes con aumento del pasaje

Carabobeños han manifestado su inconformidad por el aumento de pasaje en el transporte público en el estado.

Ante el nuevo incremento que comenzó a implementarse desde el pasado lunes; consideran que éste es ilegal y perjudica sus bolsillos.

Los usuarios argumentaron que la falta de efectivo, así como el bajo salario que devengan; les dificulta pagar las nuevas tarifas establecidas.

La señora Lucinda Wilkinson señaló que al ser pensionada el dinero no le rinde para pagar este servicio.

“Los transportistas no consideran a las personas de la tercera edad, dicen que eso ya pasó de moda; así que tenemos que pagar pasaje completo. Me dijeron que debo cancelar 1.000.000 de bolívares hasta Naguanagua y como tengo 500.000 no me dejaron montar”, asegura.

De igual manera, Liseth Gómez calificó como abuso este incremento. “Estoy en desacuerdo, no puedo pagar Bs. 1.000.000 porque no hay una Gaceta que lo establezca; además no han hecho aumento de sueldo”.

Asimismo, Sibely Herrera manifestó que diariamente tiene que tomar 4 autobuses para ir a su lugar de trabajo y luego retornar a su hogar. “Si es difícil conseguir Bs. 500 mil en efectivo; mucho más complicado 1 millón. Está duro lo del aumento porque uno no gana para eso”.

Aumento para sobrevivir

Por otra parte, Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte en Carabobo; señaló que la entidad se encontraba rezagada con este tema del nuevo costo de los pasajes, a diferencia de otras regiones donde ya se había aplicado.

En tal sentido, las rutas urbanas quedaron en Bs. 0.8 = 800 bolívares; mientras que las suburbanas en Bs. 1 = Bs. 1.000.000.

Explicó que la pandemia ha afectado al gremio de transportistas; ya que antes transportaban un millón quinientos mil usuarios diarios y ahora bajó a un millón.

“Es natural que haya queja por parte de los usuarios, pero son un pequeño grupo que lo hace; ellos están conscientes de que estamos en medio de una hiperinflación y por eso no hay otra alternativa que ajustar los precios. Hemos hecho este ajuste para poder subsistir y mantener nuestras unidades”, continuó.

