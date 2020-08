Carabobo amaneció con kilométricas colas en bombas de gasolina subsidiada

Este miércoles Carabobo amaneció con kilométricas colas en las bombas de gasolina subsidiada, las cuales desde hace algunos días se permanecían cerradas.

Largas colas y vías parcialmente cerradas se pudieron observar en los alrededores de las estaciones de servicio del estado; en donde anteriormente sólo funcionaban las dolarizadas.

Varias vías como la avenida Universidad, en Naguanagua; se vieron colapsadas, debido a las colas, las cuales iban en varias direcciones.

Situación similar se presentó en las estaciones El Prado, Vía Veneto y detrás del Palacio de Justicia.

Según el portal Carabobo es Noticias, el sistema de llenado será un día y uno no, mientras no haya suficiente gasolina; sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial.

Usuarios indignados

Yamelis González llegó a las 4:30 de la tarde de este martes a la estación de servicio Paramacay, en Naguanagua.

A pesar de que no estaban despachando combustible; González se quedó en la cola con la esperanza de que la cisterna llegara para equipar el tanque de su vehículo a primeras horas de la mañana de este miércoles, pero eso no pasó.

El distanciamiento físico de al menos un metro entre personas para minimizar riesgos de contagios por covid-19 tampoco se cumple; en las colas para pagar y esto es algo que le preocupa a González.

“Las personas deberían estar en sus vehículos, meterse en la isla y cancelar ahí. Pero así amuñuñados; ¿cómo nos cuidamos contra el COVID-19? Estoy muy molesta, esto es preocupante”, destacó.

Por su parte, Freddy Alvarado, secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, informó en entrevista con Sandy Aveledo, por Unión Radio, que no hay suficiente producción y seguirán las colas.

Lamentó el deterioro de la industria petrolera y en algunos momentos hay producción y en otros no.

Explicó que en 1998 procesaban un millón 200 mil barriles diarios y en este momento 80 mil diarios en El Palito; producto del deterioro de las refinerías.

Las otras están paralizadas. Dijo que seguirán las protestas porque ya no tienen beneficios de la contratación colectiva como servicios médicos; ganan 230 mil bolívares semanales, y les arrebataron a su juicio, el dinero del fondo de jubilaciones.

ACN/El Carabobeno

