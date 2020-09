Carabobo suma 13 nuevos contagios y el país roza los 66 mil

Desde la noche de este sábado, un video grabado desde El Helicoide de Abdalá Makled, excandidato a la alcaldía de Valencia, ha recorrido las redes sociales.

Makled, quien lleva privado de libertad 12 años, en la grabación denuncia que hasta ahora; le han llegado dos boletas de libertad plena y aun así no ha sido liberado

El video de Abdalá Makled, hermano de Walid Makled; grabado desde los calabozos de la sede del El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); se filtra para denunciar que el gobierno de Nicolás Maduro no ha permitido su liberación pese a contar con boleta de excarcelación desde hace año y medio.

Video de Abdalá Makled desde El Helicoide

“Soy Abdalá Makled, estoy preso desde hace doce años. Fui a un juicio, me condenaron a seis años y seis meses. Me ratificaron mi pena y hace un año y medio me llegó mi boleta”; comentó en el video publicado en Twitter por la periodista Mildred Manrique.







Con una gran barba y el cabello largo, notablemente enredado, Makled aseguró que no lo querían liberar pese a tener problemas de salud. «Aquí esta mi boleta, y de paso me tienen con grillete», añadió.

Makled, solicitó a la Fiscalía abocarse a su caso; pues recalcó que presenta graves problemas de salud.

«Nicolás maduro, como usted dice que no tiene conocimiento en el Sebin. Donde me tienen en cautiverio desde hace un año y medio. Me han llegado dos boletas, libertad plena, y no me han querido liberar», dijo.

Cabe recordar, que la familia Makled, antigua propietaria del Grupo Makled; fue acusada de narcotráfico en 2008 tras el hallazgo de 388 kilos de cocaína en su finca, ubicada en el estado Carabobo.

Para aquel entonces; Abdalá se preparaba para participar en los comicios municipales y postular su candidatura a la alcaldía de Valencia.

Grupo Makled

La familia Makled era propietaria del Grupo Makled, conformado por las empresas Inversiones Makled, Transporte Makled, Almacenadora Makled, Corporación MK, Proveeduría JM, Happy Trade; Almacenadora Conacentro, Editorial Uno, donde funcionaba el diario El Periódico y Aeropostal.

Entre el 2004 y 2008, el Grupo Makled reportó un crecimiento patrimonial de 400 millardos de bolívares.

Bajo la dirección de Abdalá Makled, se creó en 2006 la Fundación Makled; la cual inició un programa de donaciones de alimentos y electrodomésticos en Valencia, en Carabobo.

En febrero de 2008, Abdalá anunció su candidatura a la alcaldía de Valencia, bajo el apoyo de su propio partido Sí Hay Esperanza; posteriormente recibió el apoyo de los partidos Joven y Piedra.

Finalmente, el pasado 13 de noviembre de 2008, oficiales de inteligencia militar allanaron una finca de su propiedad; y encontraron 388 kilos de cocaína.

Los hermanos Abdalá, Basel y Alex fueron arrestados de inmediato; pero Walid Makled logró escapar.

