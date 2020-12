Carabobo tendrá 216 puntos para participar en la consulta popular

Con la etiqueta #NavidadSinPresosPolíticos y a propósito del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; familiares de presos políticos en varios estados de Venezuela organizaron un pancartazo donde exigen la liberación de sus parientes.

Aunado a ello, piden el cese de la persecución política tanto a los detenidos por razones ideológicas como a ellos que se encuentran en casa; solo esperando que se emitan órdenes para la excarcelación o en su defecto como se ha emitido recientemente, arresto domiciliario.

Vale mencionar en este contexto, que la prisión preventiva indefinida es una práctica del sistema judicial venezolano; que viola el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

Basado en ello, el equipo de el Diaro de Los Andes reseñó que cerca de 16 personas tachirenses, entre civiles y militares permanecen privados de su libertad; solo por el hecho de pensar diferente al gobierno de turno.

Así lo confirmó, la defensora Raquel Sánchez, directora de la organización Foro Penal, quien indicó que en todo el país; persisten más 300 pesos políticos.

Exigen liberación de presos políticos

Sobre el tema, cabe indicar que entre el primero de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, la ONG Foro Penal

documentó 15.250 detenciones arbitrarias por razones políticas.

“Hay más de 300 familias que no tienen a sus seres queridos en sus casas, recordando que los presos políticos no pueden caer en el olvido. En Venezuela cualquier persona puede ser preso político, cualquier persona que no piense igual que el gobierno nacional, además puede ser víctima de un proceso bastante injusto”, agregó Sánchez.

Asimismo, la abogada explicó que la mayoría de los presos políticos se encuentra en el estatus de procesado, es decir, que no han sido condenados. «En procesos bastantes lentos, con dinámicas de obstrucción a la defensa donde los abogados no pueden hacer mucho en derecho; pues las causas no son jurídicas sino políticas».

En el caso de Jesús Castro Gómez, su familiar, Jesús Carrero, declaró que Castro se encuentra detenido arbitrariamente en el Rodeo II; tras ser sacado de su casa «sin ninguna orden ni causa, pues el motivo es pensar diferente al gobierno y tener una idea distinta de país».

Desde ese momento, aseguró que al detenido no le han permitido recibir asesoría de los abogados, razón por la cual denuncia; la obstrucción del gobierno en el caso y exigen la liberación de todos los presos políticos.

Detenidos en el Táchira

En cuanto a lo ocurrido con el coronel tachirense, Pedro Javier Zambrano Hernández, privado de libertad desde el 25 de enero de 2018; vale mencionar que estuvo recluido en la DGCIM y Ramo Verde.

Respecto a él, su hermana, Venecia Zambrano hermana detalló que «ha sido torturado en infinidad de oportunidades. Hemos denunciado ante los organismos internacionales todas las torturas que han recibido los presos políticos. Son padres que están esperando su hogar, son hijos huérfanos, porque están secuestrados por el gobierno».

Es así, como muchas familias salieron a las calles para unirse en una sola voz desde donde exigen la liberación de los presos políticos que siguen con vida; pues es una realidad que otras lloran por sus hijos, padres o esposos quienes fueron asesinados.

«Bajo la tutela del gobierno fueron asesinados en las cárceles, torturados. Su único pecado es ser adversarios incómodos al gobierno nacional», sentenció.

Con información: ACN/El Carabobeño/Diario Los Andes

