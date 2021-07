Carabobo vota el 8A

Compartir





















La amplia consulta. El próximo 8 de agosto se presenta como una fecha histórica. Se realizará a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional una amplia consulta para la escogencia de los diferentes candidatos a los cargos de elección popular, donde no solo podrán acudir la siempre fiel y consecuente militancia de la principal expresión partidista de la revolución, sino que igualmente ha decidido el PSUV, darle directa participación, escuchar nítidamente la voz de todos aquellos venezolanos que se encuentran debidamente inscritos en el registro electoral permanente (REP). Con este espacioso diseño de las elecciones del 8A se encontraran en la facultad de participar todos los que quieran concurrir a este singular acontecimiento. Sin lugar a dudas es un notable e innegable ejercicio de verdadera democracia por parte del PSUV quien, sin reserva o complejo alguno, llega a proclamar que la inclusión, la amplitud y la incorporación de todos los sectores del país debe ser el trayecto por donde ineludiblemente debamos transitar para el reencuentro y la consolidación de la patria. Esta trascendental iniciativa nos asegura la masiva participación en el evento comicial del próximo 8 de agosto, donde todos los venezolanos de manera conjunta podrán definir el destino y futuro de nuestro respectivo estado o municipio. Es el definitivo soporte para el eficiente gobernador, es el indispensable apoyo al competente alcalde. Es haberle otorgado al ciudadano, al común la posibilidad de participar de manera directa en importantes toma de decisiones y hacerlo parte de la nueva historia. Es hacerlo arquitecto de su propio porvenir. POR ELLO EL 8A VOTAMOS TODOS.

El innovador proceso. Los comicios del próximo 8 de agosto, donde podrán acudir todos aquellos venezolanos debidamente inscritos en el registro electoral permanente (REP), estarán debidamente organizados y dirigidos por el CNE. Han sido habilitados grandes centros de votación para ser receptáculo o nuclear otros recintos electorales. Por otra parte con el necesario animo de garantizar la debida transparencia y equilibrio, el PSUV ha elaborado un detallado reglamento donde se fijan, de manera cristalina, cuáles deben ser las actitudes y conductas de los diferentes aspirantes a los cargos de elección popular. Sin embargo hemos observado, con válida preocupación, como algunos agobiados o atormentados candidatos ante el inevitable desenlace del próximo 8A, donde votan todos, han recurrido, como único y débil alegato, a la ligera descalificación, exhiben el improperio o el insistente insulto como única herramienta contra su mismos compañeros de luchas, con quienes por décadas han compartido inalterables ideas e irrenunciables principios, ante ello quedan expuestos no solo a las drásticas medidas disciplinarias por parte del PSUV, sino que nuevamente se someten al repudio de todo un pueblo, que ha aprendido a ser protagonista de su propio destino y que ya conocen de las inocultables dotes de incapacidad e ineptitud de los que en la actualidad se encuentran en trance de incontrolable desesperación. POR ELLO EL 8A VOTAMOS TODOS.

Que viva Carabobo. Ante la ignominia de algunos pocos, ante la inaceptable pretensión o aviesa intención de aquellos que pudieron y nada hicieron, que cínicamente pretenden retornar a Carabobo, surge enérgicamente el irrebatible argumento de una tangible y eficaz gestión gubernamental, que no puede distraerse en la diaria provocación de los perennes frustrados. No puede haber espacio para el reposo, ni la confrontación. El desarrollo de Carabobo no aguarda y debe mantener su indetenible marcha en cada uno de sus 14 municipios acompañando el paso de quien ha concebido desde la gobernación y en los últimos 4 años la definitiva consolidación de esta histórica entidad federal, no hay lugar para obstáculos incrustados en cualquier alcaldía con el único ánimo de entorpecer cualquier iniciativa o proyecto a favor del pueblo. Con fervor y compromiso acudiremos a nuestro centro de votación este histórico 8A. Por ello no podemos rendirnos. No podemos retroceder a desdichados escenarios de abandono y desidia. No pueden retornar los del pasado reciente con su larga y lúgubre estela de desaliento, de desánimo. POR ELLO EL 8A VOTAMOS TODOS. Que viva Carabobo carajo!!. Y esa es la verdad.