En Caracas el canciller Lavrov de Rusia

El Canciller ruso Serguéi Lavrov arribó a Venezuela; la madrugada de este viernes. El canciller de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, fue recibido por su homólogo venezolano, Jorge Arreaza; en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, estado La Guaira.

La información fue publicada a través de un vídeo; por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en la red social digital Twitter.

Viceministro para Europa acompañó al canciller Arreaza

El canciller Arreaza estuvo acompañado por el viceministro para Europa; del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Ambos países, a través de reuniones con autoridades de Estado; revisarán la cooperación bilateral y los proyectos conjuntos, a fin de potenciar estas relaciones estratégicas.

Mayor coordinación en el área internacional

Entre los temas a abordar durante la visita del canciller ruso a Venezuela; se encuentran los referidos a la mayor coordinación en la área internacional; y medidas para hacer frente a las sanciones unilaterales; impuestas por el Gobierno de Estados Unidos; refiere información de la embajada rusa en la nación divulgada en el Twitter.

El 3 de marzo próximo se cumplirán 75 años; del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. Con la llegada de la Revolución Bolivariana; se dio un impulso; a la cooperación en materias energética, minera, en salud; para la colaboración técnico-militar, entre otros.

Concluye gira Latinoaméricana

El canciller Lavrov finaliza en Venezuela una gira que emprendió por Latinoamérica; que incluyó a Cuba y a México, a fin de afianzar las relaciones estratégicas de cooperación y amistad.

ACN/embajada rusa/AVN/diarios

