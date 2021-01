Caribes se sublevó en la nave y empata la serie; Cardenales a uno de la final

Erick Leal «Pitcher del Año» de la Liga Venezolana del Brisbol Profesional (LVBP) 2020-2021, distinción que lleva por nombre José «Carrao» Bracho y estuvo a dos votos de ser unánime para el derecho de Navegantes del Magallanes.

El diestro logró 48 de 50 primeros lugares, para totalizar 205 puntos; más atrás quedó Henry Centro (Bravos de Margarita, 115) y tercero Danny Rondón (Águilas del Zulia, 27).

“Estoy muy emocionado, aún no me lo creo. Esto que está pasando es una enseñanza muy grande. Nadie se imagina lo que esto significa para mí y mi familia”; expresó Leal a prensa del equipo eléctrico.

Erick Leal «Pitcher del Año»

Leal se mostró sólido durante la campaña, liderando los departamentos de efectividad y WHIP; además de ser segundo en victorias, entre los abridores de la temporada; el carabobeño fue el tirador que permitió menos hits; segundo en ponches y menos boletos, empatado con Raúl Rivero y detrás de Logan Darnell-.

En siete salidas, todas como iniciador, el diestro dejó marca de 5-1, con 1.31 de porcentaje de carreras permitidas, producto de apenas cinco rayitas encajadas en 34.1 episodios de labor; con 1.11 de WHIP, solo nueve boletos y 24 ponches propinados.

“La liga no ha sido fácil, hemos tenido momentos altos y bajos. En esos momentos bajos, fue cuando saqué mi verdadero Erick Leal”; declaró el diestro, quien no ocultó mostrarse atónito, tras lograr el galardón.

“Para mí esto es una sorpresa, y no es porque no merezca el premio. Yo salía a competir, pero no pensaba en ser galardonado hoy en día con un premio de esa magnitud”.

De menos a superior

Luego de sus primeras dos actuaciones, el nacido en Valencia hilvanó cuatro aperturas sin conceder carreras; acumulando en ese lapso 22.0 innings lanzados, le dieron 14 hits y guillotinó a 17 contrarios.

Además, durante ese período de actuaciones inmaculadas, Leal tuvo un juego de siete entradas -el 18 de diciembre ante Bravos-, siendo junto a Víctor Díaz de Tiburones y Centeno de Margarita; los únicos escopeteros en alcanzar esa cantidad de episodios en un encuentro en la actual zafra.

Tales guarismos, Leal los consiguió en una campaña en la que los bateadores marcaron tendencia, al dejar promedio colectivo de .294 y efectividad global de 4.93, fiel muestra del domino del diestro durante la contienda.

“La clave para dominar a los bateadores ha sido el trabajo extra, y no el trabajo extra haciendo locuras, sino el trabajo que te ayude en el momento de la verdad, que es en el juego, poder exigirle a tu cuerpo y que te pueda responder”;consideró el nativo de Valencia. “La mentalidad también ha sido muy importante”.

Quinto»turco» en alcanzarlo

Erick Leal «Pitcher del Año», es el número 15 en obtenerlo con una efectividad por debajo de 2.00 y, el primero desde que de que lograra José Álvarez con Caribes, en la campaña de 2014-2015;, con un promedio de carreras de 1.91.

En este sentido, es el tercero en la historia de Magallanes en conseguirlo, después de Jean Machí (1.25) en la 2009-2010 y Mitch Lively (1.70) en la 2013-2014.

“He tenido temporadas muy buenas en Ligas Menores, cuando estuve con los Cachorros de Chicago, pero esta ha sido muy especial, por todo lo que ha pasado con la pandemia, he estado agente libre y qué manera de regresar. Ahora espero con el favor de Dios, conseguir algún contrato con algún equipo en los Estados Unidos”; auguró el escopetero.

En los anales de los Navegantes, el pitcher de 25 años de edad es el quinto en ser reconocido con dicha distinción, luego de los galardones de Juan Carlos Pulido (1993-1994); Machí (2009-2010), Lively (2013-2014) y Yohan Pino (2019-2020). Asimismo, es la primera vez en las casi cuatro décadas de la distinción, que dos lanzadores de la Nave son galardonados como los mejores en temporadas seguidas.

Compartió su crédito

“Tengo que darle mucho crédito a nuestro coach de pitcheo Luis (Rivera). Ese señor es muy trabajador, te ayuda a trabajar en las pequeñas cosas. El señor (José) Villa -coach de bullpen- también ha estado muy pendiente de mí y quiero agregar a todo el cuerpo de trainers y a todos mis compañeros, que sin ellos esto no estuviera pasando, porque ellos me ayudaron a conseguir todos esos juegos ganados”, dijo.

Jhonny Pereda fue el Novato

Por su parte, Jhonny Pereda se alzó como el «Novato del Año», al acumular 37 sufragios para el primer lugar, seis para el segundo y tres para el tercero para sumar 205 puntos; José Alejandro Martínez (Bravos de Margarita, 55) Diego Rincones (Bravos de Margarita, 49).

“Esto me causa mucha alegría porque el año pasado fue un año fuerte por lo del virus. No hubo Ligas Menores y eso afectó a muchos peloteros, tanto a mí como a muchos, pues no hubo temporada. Pero me mantuve trabajando para venir a Venezuela. Gracias a Dios y los Leones que me dieron la oportunidad de jugar aquí”, dijo Pereda a prensa del club «melenudo».

Pereda ligó para .338 de average; .421 de promedio de embasado y .421 de slugging, para .842 de OPS; remolcó 16, anotó 16; un jonrón, lideró a los novatos en imparables conectados, con 45 y carreras creadas, 23.6, de acuerdo con el portal Pelota Binaria.

“Estoy casi seguro que esto tiene que ver en que me enfoqué en pensar menos en poner buenos números a la ofensiva. Solamente traté de divertirme, igual que lo hago en mi defensiva. Creo que esa fue la clave para mí este año”. reflexionó.

