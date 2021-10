Carlos Lozano denuncia mal estado de preescolares de la Alcaldía de Valencia

No dejes leer

Debido a que la Alcaldía de Valencia no les garantiza los equipos de bioseguridad para prevenir la COVID-19, los representantes deben llevar a las escuelas cloro, desinfectantes y alcohol afirmó el candidato a la Alcaldía de Valencia, Carlos Lozano.

«Además deben autogestionarse, no cuentan con material de oficina, por ello deben solicitar a los representantes que compren la planilla de inscripción que tiene un costo de 1$, deben llevar carpetas, bolígrafos, marcadores, entre otros», denunció.