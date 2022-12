El cantante venezolano Carlos Romero se reencuentra con Ana Gabriel

Compartir

El cantante venezolano Carlos Romero, conocido anteriormente como “El Potrillo”, vivió un momento especial en el país que reside actualmente, Colombia, al reencontrarse con la reconocida intérprete mexicana Ana Gabriel.

El último encuentro fue hace 11 años en un concierto en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.

“Yo sabía que ella se tenía que acordar de mí. Encontrármela otra vez después de 11 años fue impresionante».

«Fue una de las experiencias más lindas de mi vida porque como estoy más grande estoy más consciente de todo”, explicó el artista.

El encuentro se dio específicamente en Medellín, cuando Ana Gabriel invitó al joven intérprete al concierto de cierre en Colombia de su gira denominada “Por amor a ustedes”.

Aunque Carlos Romero no pudo subir al escenario junto a la artista, esto no fue impedimento para demostrar el cariño que se tienen y recibir unas palabras alentadoras por parte de “La luna de América”.

“Lo quise subir al escenario y no me dieron permiso y no porque sea niño ya es un adulto. Gracias por venir, estás igualito».

«Lo hubiera deseado con toda el alma, pero no nos dejaron. Pero hay más tiempo que vida y quiero que sepas que yo te recuerdo desde entonces».

«Ten fe, por favor, así como lo lograste en aquella ocasión Dios va a poner los medios, papá”, fueron parte de las palabras que le dio Ana Gabriel a Carlos Romero

Asimismo, la Diva de América destacó: “Canta precioso, no flaquees por favor, tú sigue tu carrera, Colombia te abrió los brazos. Colombia es mi segunda patria y confío en que acá lo van a recibir y lo van a amar como yo lo amo. Gracias por venir y presentarme a tu familia. Mucha suerte, estaré pendiente de ti”.

Por su parte, Carlos Romero explicó que el esperado reencuentro se dio a través de las redes sociales cuando publicó una fotografía de TBT junto a la artista y un video cantando con su hermanita. La mexicana reaccionó y lo empezó a seguir.

Gracias al club de fans de Ana Gabriel, el cual cuenta con seguidores desde distintos países, Carlos Romero fue notificado que la intérprete lo estaba contactando.

Posteriormente lograron conversar vía WhatsApp sobre los proyectos que tiene en pie, asegurando que contará con el apoyo de esta gran artista.

Pueden seguir la carrera de Carlos Romero a través de sus redes sociales como: @carlosromeroficial

Para mayor información ingresa al canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCz2xpcXHJ7fY-JXZPX9s-EQ

Nota de prensa

No dejes de leer

Manuel Turizo y Maria Becerra le cantan al amor en “Éxtasis”

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN