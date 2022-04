Carmen DeLeon demuestra su versatilidad con “BBB”

Up Next

No dejes de leer

“El mensaje es que nosotros podemos escoger nuestro camino decidiendo quién nos acompaña; que las personas que estén en nuestras vidas sepan respetar tu esencia y si no lo hacen pues bye bye… Se trata de decir adiós a quien no supo respetarme y amarme tal y como soy”, explicó Carmen DeLeon con respeto a la historia de su nueva canción.