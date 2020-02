Carnavales escolares iniciaron en este viernes en Carabobo

Los empleados de la gobernación de Carabobo, no solamente deben lidiar con los bajos sueldos que devengan sino que actualmente no cuentan con los beneficios para acceder a una salud adecuada situación que viola sus derechos humanos y pone en riesgo su vida.

Los trabajadores de la gobernación de Carabobo relataron que desde el año 2017 no cuentan con el beneficio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, además, aseguraron que ir al sistema de salud público tampoco es una opción ya que no hay insumos ni tratamientos.

Yudermis García, secretaria general del sindicato de empleados públicos de la gobernación de Carabobo mencionó que el HCM fue eliminado luego de una conquista contractual luchada durante años por los gremios y los trabajadores, “quedamos en la indolencia ante el sistema de salud, tenemos que acudir entonces al sector público en donde no hay medicamentos, 20% de nuestra nómina tiene condiciones críticas de salud”.

“No tenemos atención primaria, esto es un llamado de conciencia al señor gobernador Rafael Lacava a que atienda el sistema de salud a sus trabajadores porque aparte que no tenemos salarios ni trabajos decentes, condiciones y medio ambiente de trabajo decentes tampoco tenemos acceso a la salud”, rechazó la gremialista.

Luego de 26 años trabajando en la gobernación de Carabobo, William Ollarves no tiene cómo pagar sus consultas al cardiólogo, depende de la solidaridad de sus allegados para adquirir las pastillas para su hipertensión, “al quitar el HCM no puede ni ir a una consulta que me mandan cada 3 meses, me voy al hospital y ahí se tardan 6 meses para uno recibir una consulta, es grave esta situación”.

Los voceros agregaron que el sueldo que devengan mensualmente no llega a los 5 dólares.