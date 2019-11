Parientes carretearon a un muerto desde Colombia hasta Venezuela

Ortiz Roa era un trabajador a quien secuestraron en Ureña junto con su cuñado Jesús Márquez. A ambos los asesinaron a tiros al parecer en una venganza. No obstante, los parientes de Márquez tuvieron mayor fortuna. Las autoridades colombianas llevaron el cuerpo a la morgue de Cúcuta.

Sin embargo, en esta ocasión no ocurrió así. Carretearon a un muerto por las trochas y lo trasladaron a una funeraria de Ureña. Los familiares corrían el riesgo de ser atacados por los grupos irregulares. Ahora los detectives del Cicpc les exigen que lleven el cadáver a la morgue de San Cristóbal para efectuarle la autopsia.