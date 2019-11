Un carro cayó del cielo y mató a dos personas en una parada de buses (Video)

Las imágenes se convirtieron en un video viral del carro cayó del cielo y mató a dos pasajeros en una parada de autobuses.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo cae de manera repentina al pavimento.

El siniestro se produjo este sábado en Hyderabad, India, donde aplastó a dos peatones que esperaban un autobús. En las imágenes se observa el vehículo de color rojo cuando su conductor intenta tomar una pronunciada curva.

Sin embargo, el auto colisionó contra la defensa del elevado y cayó. Además de los dos fallecidos, otras seis personas resultaron heridas, indicaron las autoridades.

El vehículo tras impactar contra el pavimento dio varias vueltas mientras los peatones despavoridos corren para ponerse a salvo. Las matas que se encontraban cerca de la parada de colectivos también salen proyectadas a toda velocidad. Los sobrevivientes concordaron en decir que el carro cayó del cielo.

Nadie se esperaba el impacto tan repentino. El conductor del auto falleció de manera súbita. A los agraviados los trasladaron a un centro asistencial de la ciudad. Por desgracia dos personas perdieron la vida.

#WATCH Accident at Bio-Diversity Junction flyover #Hyderabad:A Volkswagen red colour car moving with high speed (104 kmph) lost control and rammed the divider and flew down onto the road.0n ricochet,the car hit 3 people at the auto stand killing a lady,injuring other 2 persons. pic.twitter.com/qAbzIZpdcu

— yasir mushtaq (@path2shah) November 23, 2019