Carro volador futurista flota sobre el suelo durante casi un minuto (+Video)

Los usos potenciales de la inteligencia artificial (IA), que benefician a la sociedad son enormes y ahora pueden incluir la predicción de quién está en riesgo de una enfermedad que mata a casi 2 millones de personas en todo el mundo cada año.

Los investigadores de DeepMind Health de Google dicen que han desarrollado una inteligencia artificial que es capaz de detectar síntomas de lesión renal aguda (AKI por su siglas) 48 horas antes que los médicos, utilizando datos como análisis de sangre, frecuencia cardíaca y presión arterial.

«La investigación muestra que la IA podría predecir con precisión la AKI en pacientes hasta 48 horas antes de lo que se diagnostica actualmente», escribieron los investigadores de DeepMind, propiedad de Google, en una publicación de blog.

Es importante destacar que el modelo predijo correctamente 9 de cada 10 pacientes cuya condición se deterioró tan severamente que luego requirieron diálisis.

Esto podría proporcionar una ventana en el futuro para un tratamiento preventivo más temprano y evitar la necesidad de procedimientos más invasivos como la diálisis renal. Google, adquirió DeepMind por 500 millones de USD$ en el 2014.

Los investigadores agregaron que el modelo también podría usarse en el futuro para «generalizar a otras causas importantes de enfermedades y deterioro como la sepsis, una infección potencialmente mortal».

DeepMind analizó los registros de salud de 700 mil pacientes, ya que más de 100 hospitales participaron en el estudio y los detalles personales como nombres o números de seguridad social no formaron parte del estudio; para tener en cuenta la privacidad de los pacientes.

Según los investigadores de la Universidad de Pittsburgh, aproximadamente 2 millones mueren de AKI cada año y actualmente «no existe un tratamiento efectivo».

Los médicos e investigadores «solo tienen una vaga noción de por qué la función renal disminuye tan dramáticamente en muchos pacientes con enfermedad aguda enfermedad o lesión; o por qué, a pesar de la terapia de reemplazo renal, la mortalidad es tan alta», afirma el estudio.

