En medio del confinamiento que se vive en varios países del mundo a causa de COVID-19, un cartero británico se disfraza con la intención de animar a sus vecinos y clientes; mientras cumple con las entregas que le corresponden como función principal en su trabajo.

Se trata de Jon Matson de 39 años, quien labora para el Royal Mail y lleva dos años llevando a cabo la misma rutina; idea que le ha servido para conocer a casi todo el vecindario de Suderland y para establecer una relación de confianza con ellos.







Debido al aislamiento que deben acatar todos los habitantes de esa localidad, los ánimos estaban muy por debajo; situación que hizo accionar al cartero y decidió disfrazarse a diario con varios personajes entre ellos, de porrista, Little Bo Peep y Gladiador.

Sobre ésta iniciativa, los jefes la aprobaron y le dijeron «puedes hacer tus rondas con los trajes; con la condición de que uses tu identificación y zapatos de la compañía».

Cartero británico se disfraza para animar a sus clientes en aislamiento

Vale mencionar, que hasta la actualidad Gran Bretaña es el sexto país en superar la barrera de los 1.000 muertos, por eso Matson expresó que «todos están inseguros en este momento y tú eres la única persona fuera de la familia que ven; así que, ¿por qué no darles algo para sonreír?. Es realmente agradable ver que la gente viene a verme».

A ello agregó, que fue «maravilloso» poder devolver una sonrisa a las caras de sus clientes. De hecho, relató que después de su primera vez disfrazado como porrista, al otro día los vecinos los esperaban, pero los sorprendió con su traje Little Bo Peep.

Por su parte, según Zoe Grant, quien vive en la ruta que a diario recorre el cartero británico que se disfraza para animar a sus vecinos y clientes; «estar encerrado es difícil para todos los residentes, el no poder ir a ver a familiares y amigos, por eso ver a Jon es una experiencia emocional».

No obstante, si Jon no sigue las recomendaciones sanitarias podría contagiarse durante sus labores y esa realidad le genera preocupación. «Por supuesto, como trabajador clave, obviamente estoy preocupado por el coronavirus, pero eso siempre está en el fondo, pero tengo que mantenerlo allí y continuar. Al hacer esto y ver las sonrisas de mis clientes, también me está ayudando a mantener el ánimo».

Con información: ACN/La Nación/Foto: NCJ Media

