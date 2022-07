Entérate por cuánto alquilan mansión del mafioso Vito Corleone en «El Padrino»

Compartir

¿Quién es Rafael Caro Quintero?

El prontuario del fundador del cartel de Guadalajara

Uno de los hombres más buscados

AMLO dice que la DEA no tuvo «injerencia directa» en la captura de Quintero

A Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por el FBI, detenido el pasado 15 de julio, no lo extraditarán por ahora, a Estados Unidos, luego de que un juez de mexicano suspendiera el procedimiento. Así lo reveló CNN quien detalló que la decisión judicial responde a una demanda de amparo, que pidió garantizar el procedimiento de extradición para Caro Quintero antes de que se ejecute la medida, de acuerdo a lo que establece el tratado entre México y Estados Unidos. Con este argumento, el juez concedió la «suspensión de plano» de la extradición hasta que se lleve a cabo dicho proceso. También indicó que Caro Quintero deberá permanecer en el lugar donde se encuentra y queda a disposición del juzgado.Quintero, conocido como el «narco de narcos», esta considerado por las autoridades mexicanas como el fundador del cartel de Guadalajara. Lo acusan de tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. Su recaptura el 15 de julio, se logró en el municipio de San Simón, en Sinaloa, en el occidente de México, según detalló la Marina del país en un comunicado. A Caro Quintero lo encontrado entre matorrales por un perro que acompañaba el operativo, agregó el pronunciamiento de las autoridades. En ese momento, la Fiscalía General de la República informó que a Caro Quintero lo trasladarían al Centro de Readaptación Social Número 1 (Altiplano), en Almoloya Estado de México.A Quintero lo arrestan en 1985, acusado del secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA. Condenado en ese entonces a 40 años de prisión, pero pasó 28 años en la cárcel porque en 2013 un tribunal estatal mexicano ordenó su libertad luego de encontrar irregularidades en el proceso judicial que enfrentó. El prófugo volvió al narcotráfico como alto líder del cártel de Sinaloa, según el FBI. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo el pasado viernes que su país buscaría la extradición inmediata de Caro Quintero para juzgarlo “en el mismo sistema de justicia que el agente especial (de la DEA) Camarena murió defendiendo”. “No hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses”, dijo Garland. “Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero. El arresto de hoy es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”, agregó.En 2018, las autoridades de Estados Unidos anunciaron una recompensa de US$ 20 millones por Caro Quintero y lo incluyeron en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Ese año Caro Quintero le dijo a la periodista Anabel Hernández, en una entrevista desde la clandestinidad, que no era narcotraficante y que vive de la ayuda de los demás. Sin embargo, ya en 2017, las autoridades confirmaron que seguía activo en el narcotráfico junto a «el Mayo» Zambada y ambos serían los líderes del Cartel de Sinaloa en ese momento, según el informe «Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas» de la agencia antidrogas de Estados Unidos. A Caro Quintero lo acusaron formalmente en el Distrito Central de California de Estados Unidos por secuestro y asesinato de un agente federal, conspiración para secuestrar a un agente federal. También esta acusado de delitos violentos en apoyo del crimen organizado, conspiración para cometer delitos violentos en apoyo del crimen organizado, ayuda e instigación, cómplice después del hecho, posesión con la intención de distribuir marihuana y cocaína, y continuación de la empresa criminal, según registra el Departamento de Estado. “Durante más de 30 años, los hombres y mujeres de la DEA han trabajado incansablemente para llevar a Caro Quintero ante la justicia”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, en una nota al personal de la agencia tras la detención. “El arresto de hoy es el resultado de años de su sangre, sudor y lágrimas. Sin su trabajo, Caro Quintero no enfrentaría la justicia”.Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó este lunes en su conferencia de prensa matutina que la DEA no tuvo «injerencia directa» en la captura de Rafael Cano Quintero, dijo que fue un trabajo de inteligencia de la Fiscalía con apoyo de la Secretaría de Marina. El mandatario indicó que la DEA no ubicó a Caro Quintero. López Obrador, lamentó el fallecimiento de 14 miembros de la Marina cuando un helicóptero, que hacia parte del operativo, se desplomó. ACN / CNN No dejes de leer: Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja cuatro muertos y dos heridos Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN