Casi listo el nuevo CNE

Aida Merlano acusó a Iván Duque de tener la intención de asesinarla, después de haberse fugado de la cárcel en su país el pasado octubre y pidió ayuda al gobierno de Maduro para que su causa sea radicada ante instancias internacionales.

«Soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme», aseguró la exsenadora durante una audiencia especial de presentación ante un tribunal de Caracas.

Merlano dijo que su fuga fue «organizada por una clase política dirigente en el país con la colaboración de (Germán) Vargas Lleras y del fiscal general de la nación Néstor Martínez#.

La exparlamentaria explicó que ingresó de manera ilegal a Venezuela por «desesperación» y con el objetivo de «buscar refugio».

Aida Merlano acusó a Iván Duque

«Después de que me lancé de la cuerda (se fugó de su presidio), a mí el Gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban a asesinar y a enterrar para que nunca me encontraran en una finca de Valledupar», dijo.

En este sentido, Merlano instó a los periodistas a preguntar al presidente Duque la razón por la cual incrementó el monto de la recompensa ofrecida por las autoridades colombianas para obtener información del paradero de la excongresista tras su fuga.

«El señor Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, pero no me podían asesinar en el lugar en donde estaba secuestrada», aseveró.

Asimismo, denunció que durante su cautiverio fue víctima de abuso -sin especificar de qué tipo- por parte de sus captores.

«Pido se me brinde protección a mi integridad. Me siento tranquila; desde que fui capturada aquí he encontrado paz. No dormía tranquila pensando el momento en que sería capturada. No hablaba ni con mi familia» declaró Merlano.

"Soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque. Con la intención de asesinarme luego de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país, con la colaboración de Vargas Lleras"

– Aida Merlano – en audiencia pic.twitter.com/PE6EWsmWBw — Miles H. Mora (@MilesHMora2) February 7, 2020

Colombia lo negó y exigió entrega

Por su parte, el Gobierno de Colombia rechazó las acusaciones en contra del presidente Iván Duque y exigió a Nicolás Maduro que la entregue a la justicia colombiana, de la cual es prófuga.

«Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro» manifestó la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco.

«Lo que busca es atacar la honra del presidente de la república de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas» agregó.

«El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aída Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla la condena en Colombia» recalcó.

https://twitter.com/PalomaSenadora/status/1225585301139132416

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Juan Guaidó sostuvo encuentro con Mike Pence