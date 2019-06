Caso de Luis Guillermo Espinoza, asesinado en protestas 2017, se encuentra en cero

A juicio de la señora Zulmy el caso de su hijo está lleno de irregularidades. Ella considera que mientras Maduro se mantenga en el poder no habrá justicia.

Sus sueños de ser futbolista y estudiar arquitectura se vieron truncados cuando participaba en las manifestaciones de calle convocada por el sector democrático y que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad. Su madre comenta que en su casa poco se hablaba de política sin embargo, él salía a la calle por un mejor país. Totti se había escapado dos veces para asistir a las convocatorias de la Mesa de la Unidad Democrática, la tarde del 5 de junio de 2017 cuando a Zulmy le avisaron que su hijo estaba herido nunca se imaginó la gravedad, «yo decía ¿en una manifestación? Yo le dije a Luis Guillermo que no fuera más a eso, (…) mientras iba al centro de salud yo iba tranquila porque pensaba que le habían dado perdigonazos en las piernas, nunca se me pasó que fuese una herida de bala en la cabeza».

Luis Guillermo, mejor conocido como Totti en honor a su admiración por el futbolista italiano, resultó herido de bala en la cabeza mientras participaba en un plantón en el municipio San Diego el 5 de junio del año 2017, tras dos meses y 8 días en terapia intensiva Totti falleció, su madre relató cómo le cambió la vida, Zulmy dejó de cocinar «cocina mi madre porque yo cuando cocinaba lo hacía con mucho cariño para mi hijo, hacer una arepa y pensar que no es para él es muy fuerte, lloro cada vez que como, si disfruto de una comida es un dolor muy grande porque recuerdo cuando mi hijo comía con tanto gusto».

Continue Reading