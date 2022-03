Catar inaugura su gran museo del deporte

El receptor carabobeño Salvador Pérez gana premio Lou Gehrig Memorial de 2021; patrocinado por la Fraternidad Internacional Phi Delta Theta, anunciaron los Reales de Kansas City el martes.

Pérez se convirtió apenas en el segundo venezolano que recibe el galardón, luego que José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, fuese reconocido en 2016; el otro miembro de Kansas City, recipiente de la distinción es George Brett –quien tiene una placa en Cooperstown -, honrado en 1986.

Phi Delta Theta entrega el premio anualmente al grandeliga que “ejemplifica de mejor manera el carácter generoso del miembro del Salón de la Fama Lou Gehrig”; el recordado Caballo de Hierro era miembro del capítulo de la universidad de Columbia de la fraternidad.

“Salvy es lo que todos queremos que sean el beisbol y los peloteros”; declaró el presidente de operaciones de beisbol de los Reales, Dayton Moore, en el comunicado de prensa.

“A menudo decimos que no hay nadie a quien le guste más jugar que él, y estamos orgullosos de que este premio reconozca a alguien disfruta más ayudando a la gente”; agregó.

El premio comenzó a entregarse en 1955 y el historial de los galardonados incluye a leyendas de la talla de Stan Musial, Ernie Banks, Hank Aaron, Harmon Killebrew, Willie Stargell, Lou Brock, Ozzie Smith, Cal Ripken Jr., Tony Gwynn y Derek Jeter; entre otros.

Pérez, de 31 años de edad, aceptará el reconocimiento antes del encuentro contra Houston, el próximo 3 de junio.

La notificación de Kansas City destaco que Pérez patrocina anualmente a más de 200 niños en Venezuela para que participen en una academia de beisbol, además financia docenas de clínicas de beisbol gratuitas en todo el país; dona más de 1.500 juguetes a hospitales infantiles; auspicia y paga 30 cirugías para tratar a niños con labio leporino; distribuye más de 1.500 comidas a familias necesitadas, en tanto que dona 50.000 dólares para amparar a familias de policías.

Además, la donación de $1 millón ayudó a desarrollar la Academia Juvenil Urbana de MLB en Kansas City, y trabaja con jóvenes desatendidos en las instalaciones; entre otro gran etcétera de trabajo y labor social todos los años, mientras que ha asesorado y apoyado a jugadores internacionales de Ligas Menores.

A special honor for a special person.@SalvadorPerez15 joins George Brett as the only Lou Gehrig Memorial Award recipients in franchise history, given annually to the MLB player who best exemplifies the giving character of Hall of Famer Lou Gehrig. pic.twitter.com/xemRWF2XIC

— Kansas City Royals (@Royals) March 29, 2022