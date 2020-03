Cayó otro corrupto por aprovecharse del lavado de dinero

Fue detenido en la esquina de Ferrenquín de Caracas; el Fiscal 23° del Ministero Público (MP) Pedro Antonio Ramírez Vieira, de 43 años de edad; por delitos de legitimación de capitales.

Pedro Antonio Ramírez Viera (43) solicitaba cuantiosos pagos; a funcionarios y empresarios vinculados al Gobierno; a cambio de no procesar denuncias relacionadas con lavado de dinero.

Falta investigar a todos los funcionarios y empresarios vinculados al gobierno, a cambio de no procesar denuncias relacionadas con lavado de dinero.

Sobornos por lavado de dinero

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron a Pedro Antonio Ramírez Vieira, de 43 años de edad; quien se desempeñaba como fiscal 23° del Ministerio Público (MP) en Caracas; con competencia en delitos de legitimación de capitales.

Sobre Ramírez Viera pesaba una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Cuarta del MP con competencia nacional, en materia de delitos de corrupción.

Orden de captura

La orden de captura identificada con la nomenclatura S4C4120/2020 fue ordenada por el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Barlovento, con sede en Guarenas.

El fiscal, que será investigado por corrupción, fue aprehendido en horas de la noche del lunes 2 de marzo en el centro de Caracas, en la esquina Ferrenquín.

Otro corrupto se aprovechaba del lavado de dinero

Extraoficialmente, en predios judiciales, se conoció que Ramírez Viera solicitaba cuantiosos pagos a funcionarios y empresarios vinculados al gobierno, a cambio de no procesar denuncias relacionadas con lavado de dinero.

El procedimiento de las FAES se hizo en presencia del fiscal auxiliar de la Fiscalía Cuarta Nacional, Jogil Yépez, instancia que presentará al acusado en tribunales.

ACN/np

