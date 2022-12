Cedice alerta de la reaparición del control de precios expresados en dólares

Compartir

“El control de precios es una medida artificial para la imposición de estos y del margen de ganancias. La reciente divulgación de una lista de costos de 42 rubros expresada en divisas genera preocupación entre los actores económicos».

«Porque se trata de una intervención artificial en el mercado que traerá inevitablemente consigo las distorsiones ya conocidas por los venezolanos como escasez de productos regulados, colas para adquirirlos, mercado negro para su comercialización, etc”.

Así lo opinó Andrea Rondón García, integrante del comité académico de Cedice- Libertad, quien además añadió que “el resultado puede ser aún más dantesco que en años anteriores».

«La lista de precios máximos está expresada en dólares, lo que supone un claro reconocimiento del Estado de la destrucción del bolívar como dinero y de la inflación en dólares”.

La académica expresó que el Ejecutivo está reconociendo que el dólar es la moneda de mayor uso entre los venezolanos para la adquisición de bienes y servicios.

“Pero no todo funciona con la referencia del dólar. Por ejemplo, el salario de una gran mayoría no está expresado en dólares. Esta etapa podría ser mucho más difícil que otras por lo que no nos podemos hacer partícipes de la falsa creencia de que se está normalizando el país y su economía”.

A juicio de Rondón, lo que ha ocurrido en los últimos años es una apertura limitada a ciertos espacios

“Pero la política de destrucción de la propiedad, y en general, del país continúa. Nunca ha desaparecido, sólo que cambia de traje cada cierto tiempo”.

Recordó la integrante de Cedice Libertad, que en 2019 se flexibilizó el control de precios y con ello poco se escuchaba sobre la SUNDDE, salvo casos puntuales.

“Esto no significa que el control hubiese desparecido, porque el andamiaje legal existía y sigue existiendo. Aunque hemos advertido desde el Observatorio de Propiedad que en los dos últimos años los ataques contra la propiedad han seguido pero con nuevos patrones de conducta (devolución de activos y supuestas políticas de privatizaciones por ejemplo), lo cierto es que en este nuevo esquema no se han olvidado del todo las medidas económicas aplicadas hace casi dos décadas”.

