Cegado por la irá intentó asesinar a su expareja en Caricuao

Compartir

Una adolescente de 13 años fue hallada sin vida en un lago con una pesas amarradas a sus pies, luego de que las autoridades presumen habría sido asesinada por su «mejor amiga».

Al parecer, le propinó varios disparos, le amarró pesas en las piernas y procedió a arrojarla al agua en Colombia.

En este sentido, tras estar varios días desaparecida, las investigaciones policiales arrojaron que Mary Luna Giraldo Arango, fue lanzada a orillas del río Cauca, Valle del Cauca.

Ante ello, las autoridades señalan a la amiga de la menor como la principal sospechosa; puesto que determinaron que la conocía desde hace poco; y que iban a verse en el municipio Ansermanuevo.

Luego de encontrar el cadáver, las primeras experticias arrojaron que tres personas colaboraron con el crimen. Sin embargo, se desconocen detalles e identidades.

Al tiempo, los estudios médico forense determinaron que fue asesinada de varios impactos de bala y luego; le amarraron pesas de cemento en las piernas.

Autoridades confirmaron que el cuerpo de Mary Luna Giraldo, la niña de 13 años asesinada presuntamente por una de sus amigas de 17 en La Victoria, Valle, presenta impactos de bala. El cadáver fue hallado en el río Cauca amarrado a una pesa. #MañanasBLU pic.twitter.com/hfVWkBpaT2 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 28, 2022

13 años: adolescente fue hallada muerta con pesas amarradas a sus pies

Asimismo, el comandante de la Policía de Valle del Cauca, Nelson David Parrador Mora, explicó que «En la necropsia identificaron que el cuerpo era de Mari Luna y que presentaba heridas por armas de fuego. Estamos articulando esfuerzos bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las circunstancias, el tiempo, móvil y lugar de este lamentable hecho y poner ante la justicia a las personas responsables para que respondan por este acto criminal».

Respecto al caso, el medio local Blu Radio informó, que los autores del crimen amarraron a las piernas de la adolescente; pesas de cemento para evitar que el cuerpo saliera a flote.

Al conocer la terrible noticia, familiares se encuentran en una gran trizteza, al tiempo que exigen justicia a las autoridades.

«Ella no era una niña mala», comentó Marisol Arango, madre de la víctima. “Necesito que las autoridades me colaboren, porque no me han dado respuesta (sobre) qué fue lo que le hicieron a mi hija; se sabe que la encontraron con una pesa en los pies”, agregó.

Detalles del atroz crimen de la niña Mari Luna Giraldo: otros menores estarían involucrados. Salió a encontrarse con una amiga y no regresó. Su cuerpo, hallado a orillas del río Cauca, presentaba impactos de bala – https://t.co/uGzHpZ7lK0 pic.twitter.com/pfy2CL6X7g — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 29, 2022

Con información: ACN/Noticias Caracol/Caraota Digital/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN