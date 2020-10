Celebración del Dia de San Rafael en Bejuma

Orador de Orden en Sesión Solemne en honor a San Rafael Arcángel

Juan Samuel Cohen, candidato a diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Gran Polo Patriótico; fue el orador de orden de la Sesión Solemne en honor a San Rafael Arcángel; efectuada este sábado 24 de octubre en la Aldea Artesanal Don Viviano Vargas de Bejuma y organizada por el Concejo Municipal.

La Mcs. María Torrealba, presidenta de la Cámara Municipal; fue la encargada de dar la bienvenida y el agradecimiento a todos los presentes.

“A San Rafael Arcángel encomendamos nuestra protección y sanación”.

El alcalde @rafaelmbejuma le reiteró la bienvenida a Juan Samuel Cohen y a las personas presentes en el evento.

“Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de celebrar el día de nuestro Santo Patrón. Hoy le pedimos que haga uso de su poder y autoridad para que transforme las influencias negativas que afectan a nuestro pueblo y que se detenga esta pandemia para lograr la tranquilidad en nuestra nación”.

Felicitó a los médicos y enfermeras, cuya fecha significa “más que un acto protocolar”.

En su discurso de orden, Cohen indicó que Bejuma es tierra de papas y de paperos; “a quienes pronto les vamos a traer buenas noticias para que vuelva a su sitial de honor como tierra sagrada y bendecida por Dios”.

Expresó que la esperanza tiene que volver.

“Aquí no puede haber caras tristes.

Los venezolanos estamos acostumbrados a batallar sobre las dificultades. Nuestro Libertador de cinco naciones le dio a esta estirpe, las fuerzas para demostrarle al mundo de qué estamos hechos. Siento confianza en que esto lo vamos a sacar de abajo. Reconoció el trabajo de los empresarios bejumeros que se han mantenido a pesar de las dificultades.

Debemos rogar a nuestro patrón para que la gente buena; sea la que tome las riendas de nuestro país y que la Asamblea Nacional vuelva a la racionalidad.

Me comprometo hoy 24 de octubre a que Bejuma lo echemos juntos adelante con el aporte del sector privado, el sector público y de nuestro pueblo como un todo. Generemos las condiciones para volver a lo que fue Bejuma e incluso lo mejoremos. No estoy conforme con el país que tenemos, no estoy de acuerdo con algunas cosas que están ocurriendo.

Soy parte de un proyecto político que está en gobierno, pero que debe corregir muchas cosas, cosas que tenemos que decirnos entre nosotros. Los servicios públicos debemos pagarlos para que mejoren…Nos estamos jugando la paz, la independencia y la soberanía. Invito a sacar adelante al país, con la participación de todos”.

Luego de culminado su discurso, el candidato a la AN recibió la Orden Cuidad de Bejuma, en su primera clase como reconocimiento a su trayectoria política y social.

Posteriormente, fueron entregados botones y placas de reconocimiento a distintas personalidades del municipio quienes se han destacado en sus labores profesionales y han contribuido con el desarrollo de Bejuma. En la sesión estuvieron presentes los concejales del municipio, el constituyente Neider Lara y la alcaldesa de Montalbán, Tarcia Morillo, entre otras personalidades.

Celebrada la Misa de San Rafael Arcángel en Bejuma

Con la presencia del Alcalde de Bejuma, Rafael Morales y con transmisión en vivo por las tres emisoras del municipio y la TV local, además de las redes sociales de la Alcaldía Bolivariana de Bejuma, se llevó a cabo la Misa Solemne en honor a San Rafael Arcángel en la Iglesia Parroquial San Rafael, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad.

La celebración eucarística fue presidida por el párroco Rudy Rakj, quien agradeció al Alcalde por la decoración y la ambientación de la Iglesia. Se comenzó con la imposición de la Medalla de San Rafael Arcángel a algunas personalidades y en su homilía, el párroco recordó la historia de Tobías, quien hizo un viaje milagroso acompañado por San Rafael, con el cual pudo hacer recuperar la vista de su padre y acabar con un demonio que agobiaba a su familiar.

El padre Rudy También relató la historia de la imagen de San Rafael que actualmente es venerada en el templo, cuya talla fue realizada por la bejumera Jacinta Pérez. Pidió al Patrono que ayude a la erradicación de la pandemia de Covid-19 para que los feligreses puedan acudir sin temor a su iglesia. “Nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en el señor”.

Luego de culminada la Misa Solemne, frente a la iglesia parroquial se presentó la agrupación de Danzas Bejuma.

