Listo el cementerio más grande de Latinoamérica para víctimas de COVID-19

La gente que sigue esta cuenta hoy me tendrá que perdonar, no puedo pasar por acá y no compartir la profunda decepción y la profunda tristeza que me causa la perdida del Dr ISAAC ABADI, Médico Venezolano insigne, médico reumatologo, profesor Universitario, gran persona, mejor amigo y profesor; paradójicamente luchador empedernido por buscar salud, perdió la batalla contra un virus, el temible Covid-19, recuerdo la época de estudiante de medicina , allí en los pasillos del Hospital Universitario de Caracas, las revistas, los exámenes , las evaluaciones eran un reto cuando él las coordinaba, se decía te toco ABADI, te jodiste ; que lejos de la realidad, detrás de ese hombre impoluto, severo y estricto había un corazón noble, desprendido. Las vueltas de la vida me convirtieron en Médico y vecino de consultorio en el piso 5 del hospital de Clínicas Caracas, oye el maestro me refirió algún caso, el maestro me llamo a discutir casos y reconozco que aún a mis 53 años la ultima vez que me llamo, aún me chorreaba, es que el tipo sabía de todo, sabía lo actual y nunca necesito tecnología, sus manos, su sapiencia su evaluación hacían el diagnóstico; un día me referío a alguien muy querido por el y fue mi prueba de fuego y la supere. Mi esposa fue su paciente, su amiga y la curo, pero no solo con Medicinas, sino con su conversa, su actitud y sus consejos que nos hicieron crecer en lo personal, como pareja, como ser humano y como médico. A pesar de su edad , de su problema de columna, iba religiosamente al consultorio, tenía actividades docentes los sábados , siempre con una sonrisa, un humor negro, un cariño por su secretaria Miriam, por sus asistentes, hoy siento un dolor indescriptible, hoy les digo a los que me decían es que allí se espera mucho, se espera porque era el mejor y valía la pena, ahora que no está lo añoraremos, ahora que se fue nos daremos cuenta del profesional y persona que pierde la Medicina Venezolana, Dr ABADI Z'L'. Jamás lo olvidaré