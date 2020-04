Rehabilitado Centro de Alta Tecnología “La Isabelica” en Valencia

View this post on Instagram

Un gran logro para la salud de Carabobo. Hoy se reinauguró el Centro de Alta Tecnologia (CAT) de la Isabelica q viene a sumarse al Centro de Imageonologia de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. A pesar del momento tan complejo q estamos viviendo somos capaces de dar estos resultados tan positivos para este pueblo. Gracias nuevamente Presidente por todo este apoyo q nos da para la salud en nuestro estado. Aquí nadie se rinde. Q viva Carabobo 🦇🦇🦇