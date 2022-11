Así será la ceremonia inaugural del Mundial

Compartir

Maluma abrió FIFA Fan Festival del Mundial de Catar 2022; al ritmo del regguetón, puso a bailar y cantar a los asistentes a la fiesta del fútbol.

El cantante colombiano salió a la tarima principal de la zona del Fan Fest en frente de cientos de personas que acudieron a la presentación, e interpretó varias de sus canciones más famosas; Maluma abrió su concierto cantando su canción ‘Hawaii’.

Mostrando su amor por el fútbol, el cantante de Medellín estuvo presentándose portando la camiseta de la Selección Colombia. A pesar de que el equipo no esté en el Mundial; Maluma se aseguró de que la camiseta amarilla estuviera presente en Catar 2022. Además, en un momento de la presentación también portó el típico sombrero vueltiao de Colombia.

Maluma abrió FIFA Fan Festival

Maluma es uno de los únicos artistas colombianos que se presentará en el campeonato. Anteriormente, J Balvin y Shakira iban a asistir a Catar, pero finalmente se supo que ninguno de los dos lo hará.

Más de una hora de espera y mucho entusiasmo. Así vivieron los cientos de hinchas que se agolparon en el único puesto de cerveza que venderá oficialmente en este Mundial; fuera de los hoteles y restaurantes de lujo de algunos hoteles.

En la primera media hora de la venta que arrancó puntualmente a las 7 de la tarde hora local, una marea humana de hinchas salía feliz con sus vasos de plástico de cerveza; las autoridades qataríes, después de duras negociaciones con la FIFA y con uno de sus auspiciantes oficiales, resolvieron que este sábado, en la apertura del Fan Fest ubicado en Bidda Park, pueda despacharse alcohol, pero con un límite de cuatro unidades por transacción.

Fiesta marca registrada

Pasadas las 4 de la tarde hora de Qatar abrió sus puertas el lugar que se convirtió en el verdadero punto de convocatoria por fuera de los estadios mundialistas; el FIFA Fan Festival, lugar de encuentro de los hinchas de todo el mundo para seguir los partidos fuera de los estadios y que el ente del fútbol transformó, como todo lo que toca, en un verdadero negocio.

Enormes filas de hinchas venidos de todas partes del mundo. Argentinos y mexicanos fueron los primeros latinos en mostrarse con sus camisetas; pero, hasta el momento, hay muchos hinchas de países del norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez), y también de la vecina Arabia Saudita.

Se trata de un gigantesco predio en Al Bidda Park, junto a la bahía de Doha, la zona más turística para los que llegan a ver la copa del mundo; tiene un aforo permitido para 40 mil personas y el Comité Supremo estima que pasarán por aquí cerca de un millón y medio de personas hasta la finalización del Mundial.

Presencia de exmundialistas

Maluma abrió el Fan Fest del Mundial con su música, pero también estuvieron presentes los exfutbolistas Thomas Berhold (Alemania), Iker Casillas (España), Youri Djorkaeff (Francia) y Marco Materazzi (Itali). durante la inauguración del ‘FIFA Fan Festival’ este sábado en Doha, en el que se interpretó el primer himno de la fiesta, ‘Tukoh Taka’.

Abandonó entrevista

Maluma llegó a Catar y se ha dedicado a dar entrevistas previo a su presentación en el Mundial.

Sin embargo, el cantante fue entrevistado en una cadena televisiva internacional, y el reportero que conducía las preguntas cuestionó al artista sobre el tema de derechos humanos en el país; ante esto, el artista colombiano le dijo que él no podía hacer nada respecto a la situación, que él estaba allá para disfrutar de la fiesta del fútbol.

El periodista insistió en preguntarle sobre el tema, y Maluma se mostró visiblemente molesto, e incluso le preguntó al reportero si debía contestar esa pregunta; seguido a eso, el cantante puso el micrófono en la mesa, se levantó de su silla y se retiró, diciéndole al periodista que era un grosero.

Robbie Williams defiende su actuación

El cantante Robbie Williams, que actuará durante el Mundial de Qatar 2022; defendió su intención de participar y dijo que sería «hipócrita» rechazarlo.

Los cantantes que actuarán en Qatar están en entredicho por el dudoso respeto por los derechos humanos en el país; lo que ha llevado a Dua Lipa y a Rod Stewart a rechazar participar en los festejos de la Copa del Mundo.

«Sería hipócrita no actuar», dijo Williams a la prensa inglesa. «No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina»; añadió.

Williams ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Rusia y ha estado vinculado con una aparición en la de este año; aunque su única actuación confirmada por ahora es el 8 de diciembre.

