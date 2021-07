Comenzó la ceremonia inaugural de Tokio 2020

Compartir





















La ceremonia inaugural de Tokio 2020 comenzó este viernes 23 de julio en el Estadio Olímpico de la capital nipona; sin público en las gradas y con una presencia reducida de invitados oficiales debido a la pandemia.

La celebración empezó a las 7:00 de la mañana (hora venezolana, 8:00 pm en Japón) con un espectáculo de luces y sonido al que dio paso un logotipo gigante de Tokio 2020 proyectado sobre el terreno de juego del coliseo tokiota; cuyos alrededores fueron blindados por motivos de seguridad.

En las gradas del Estadio Olímpico, con capacidad para 68.000 espectadores, solo se encontraban 950 invitados por la organización; entre ellos dignatarios de una quincena de países y organismos internacionales, así como representantes políticos nipones, patrocinadores y organismos deportivos.

Ceremonia inaugural de Tokio 2020

Los Juegos de Tokio han dado comienzo después de haber sido retrasados un año debido a la pandemia, se celebran entre restricciones sin precedentes para prevenir contagios que incluyen la ausencia de público o estrictos protocolos sanitarios para todos sus participantes.

Venezuela será la delegación 160 en salir al escenario, porque el orden fue impuesto por el abecedario japonés, aunque si arrancó con Grecia de primeros y por lógicael anfitrión cerrará el desfile.

Alejandro Sanz una de las sorpresas

Por su parte, el cantante español Alejandro Sanz va a participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; según adelantó el propio artista en un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter.

«Hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJ.OO. Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad. I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 Olympics Opening Ceremony! (¡Estoy emocionado de formar parte de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de #Tokio2020!); escribió Sanz junto a un enlace para disfrutar en directo de la emisión.

El programa de la ceremonia de inauguración de los Juegos, que se prolongarán hasta el próximo 8 de agosto, es secreto hasta el último momento; pero el cantante decidió compartir improvisadamente su emoción a través de las redes.

A saber

1.796 el número de días transcurridos desde que Tokio tomó el testigo como ciudad anfitriona de los JJ.OO. en la ceremonia de clausura de los Juegos de Río del 22 de agosto de 2016 y hasta la inauguración del evento tokiota el próximo 23 de julio.

