Cierran accesos a municipios de Carabobo por cuarentena radical

La señora Xiomara Rangel tiene 57 años y es paciente oncológico, para ella la orden de cuarentena radical no existe.

Según expresó, a su juicio los decretos municipales no se cumplen y cada persona intenta sobrevivir ante la crisis económica que atraviesa Venezuela.







Tanto su padre de 85 años como ella enfrentan el cáncer, el principal centro de salud en la región carabobeña para tratar la enfermedad, el Hospital Oncológico “Dr. Miguel Pérez Carreño” estaba cerrado y su progenitor no pudo realizarse el tratamiento.

«No tengo medicamentos, fui al Oncológico y estaba cerrado. Qué sinvergüenzura. (…) llevé a mi papá y me dijeron que no, que no está abierto».

Antes de la llegada del COVID-19 era manicurista, ahora, ofrece a sus vecinos la posibilidad de ir a comprarles lo que necesiten, ¿el precio? Lo que la persona le quiera regalar.

Su papá es paciente oncológico también

«Estoy haciéndole mandados a la gente para poder sobrevivir, para que me puedan regalar algo. ¿De qué estamos hablando? ¿De una Venezuela potencia?«, exclamó.

Rangel explicó que sus vecinos le dicen «mire, vaya a comprarme una mortadela; salgo yo corriendo. Vaya a comprarme los aliños, salgo yo corriendo«.

La carabobeña consideró que para su concepto de vida no hay ninguna cuarentena «cuando Venezuela realmente está con las patas para arriba. No hay agua, no hay luz«.







Además de sufrir las consecuencias de las fallas en los servicios públicos, Rangel también es víctima de la emergencia humanitaria compleja al no conseguir las medicinas para su tratamiento.

Comentó lo difícil que fue llevar a su papá paciente oncológico en transporte público para que le dijeran que por la cuarentena «me lo pueden medio parapatear y después mandarlo para la casa».

No dejes de leer: Funcamama exige gasolina para pacientes oncológicos

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN