El Metro de Caracas no presta servicio comercial en varias estaciones; por «trabajos en la vía férrea»; sin embargo es notorio que el cierre de las estaciones se produce; precisamente en los puntos de la marcha opositora; convocada para este sábado 16 de Noviembre por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

La estatal de transporte subterráneo no estará disponible entre Palo Verde y Sabana Grande de la línea 1, ni en Bello Monte de la línea 5, precisamente en varios de los puntos de la marcha opositora.

Cerrado Metro de Caracas en puntos de marcha opositora

El Metro de Caracas anunció este sábado, a las 6:45 a.m., que no está prestando servicio comercial entre las estaciones Palo Verde y Sabana Grande (de la línea 1) ni tampoco en Bello Monte (línea 5) por «trabajos en la vía férrea».

El cierre de las estaciones, cuyos trabajos no fueron anunciados con antelación, coincide con varios de los puntos de la marcha opositora convocada para este 16 de noviembre por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

El anuncio de la gerencia de Metro de Caracas señala que no prestará servicio comercial en varias estaciones; por «trabajos en la vía férrea».

ACN/np/Metro de Caracas

No deje de leer: Tren sin frenos se descarrillo en el Metro de Caracas (Video)(Opens in a new browser tab)