Chavismo reta a Guaidó con otra marcha el mismo 10-M

Dos movilizaciones el 10 de Marzo

El chavismo opondrá a la marcha anunciada de Juan Guaidó; el 10 de Marzo, con otra movilización, “en defensa de la ANC”, el mismo día; según convocatoria de sus principales voceros, Diosdado Cabello y Darío Vivas.

La convocatoria hecha por el mandatario encargado; tiene como punto de concentración la plaza Juan Pablo II, y posteriormente se hará un recorrido hasta la Asamblea Nacional para presentar las exigencias en el Pliego Nacional de Conflicto.

La marcha chavista tendrá como punto de encuentro la Plaza Morelos y se movilizará hasta la Esquina de San Francisco, junto enfrente del Palacio Federal Legislativo.

“Enfrentaremos cualquier obstáculo” dice Guaidó

Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, indica que la marcha de este 10 de marzo está preparada para cualquier obstáculo.

En una rueda de prensa destaca, que la marcha del 10 tiene como fin de validar el reclamo del país ante la Asamblea Nacional. Asegura que con la movilización se unificará la lucha de todos los venezolanos.

«Somos un país exigiendo dignidad, no hay una pugna por el poder. Todo responde a una estrategia, a un momento que hemos generado a través de visibilizar nuestros derechos», expuso como una de las motivaciones a que las personas salgan a las calles a protestar.

Dijo que la lucha de los venezolanos es crítica para la recuperación de la libertad, la democracia y la seguridad dentro de Venezuela.

El líder opositor recuerda que la marcha del 10 se realizará en todo el territorio nacional.

Marcha chavista para el próximo 10 de marzo anunció Diosdado

Durante una concentración chavista realizada en Caracas, Diosdado Cabello convocó a sus afectos para una movilización el próximo 10 de marzo, día en la que también está pautada la marcha del Presidente (E) Juan Guaidó.

“La patria bolivariana, mujeres y hombres el martes 10 tendremos la madre de las marchas aquí en Caracas en homenaje a la paz, la libertad y la soberanía pero también en reconocimiento a la mujer venezolana”, dijo el número dos del régimen.

La mencionada marcha tendrá como punto de encuentro la Plaza Morelos y se movilizará hasta la Esquina de San Francisco, junto enfrente del Palacio Federal Legislativo.

Cabe recordar que la convocatoria hecha por el mandatario encargado tiene como punto de concentración la plaza Juan Pablo II, y posteriormente se hará un recorrido hasta la Asamblea Nacional para presentar las exigencias en el Pliego Nacional de Conflicto.

Marcha chavista en defensa de la ANC

Pueblo revolucionario se movilizará el próximo martes, 10 de marzo, en defensa de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó este domingo el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Darío Vivas.

«Hemos decidido continuar en las calles, este martes 10 de marzo el pueblo bolivariano, trabajador, honesto, que quiere paz, volverá a la calle a defender y apoyar a la Asamblea Nacional Constituyente, (ANC), que trabaja por la paz del país», indicó Vivas en un contacto telefónico con VTV.

La concentración iniciará en la Plaza Morelos para luego movilizarse hasta el Palacio Federal Legislativo, sede del Poder Plenipotenciario, en Caracas, refiere AVN.

La movilización el próximo 10 de marzo, será el mismo día en la que también está pautada la marcha del Presidente (E) Juan Guaidó.

Hay que reiterar que la convocatoria hecha por el mandatario encargado tiene como punto de concentración la plaza Juan Pablo II, y posteriormente se hará un recorrido hasta la Asamblea Nacional para presentar las exigencias en el Pliego Nacional de Conflicto.

ACN/fm/diarios/VTV

No deje de leer: Contraofensiva contra EEUU ordena Maduro desde la ANC(Opens in a new browser tab)