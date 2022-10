«Checo» Pérez se impone ante Leclerc y gana Gran Premio de Singapur

El piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez, de la escudería Red Bull, se impuso ante el monagesco, Charles Leclerc y ganó el Gran Premio (GP) de Singapur de la Fórmula 1, este domingo en el circuito urbano de Marina Bay.

Con una histórica actuación que él y su propio equipo señalaron como una de sus mejores carreras; el piloto nacido en Jalisco, México, suma su segundo primer lugar en la temporada 2022, luego de la victoria que logró en el Gran Premio de Mónaco en mayo pasado.

El podio del GP de Singapur lo completaron los dos pilotos de Ferrari: en segundo quedó Charles Leclerc (a más de 7 segundos que «Checo») y en tercero Carlos Sainz.

“Creo que ha sido mi mejor rendimiento. Ha sido difícil, las últimas vueltas han sido intensas. He empujado, lo he dado todo”, dijo Pérez una vez culminada la carrera.

Vale mencionar que el mexicano recibió una sanción de cinco segundos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA); por no respetar su distancia con el Safety Car.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que conservará su victoria.

Tras este resultado, el piloto mexicano se acerca a solo dos puntos de Leclerc en el campeonato de pilotos de F1; con un Max Verstappen (Red Bull) liderando en solitario pese a quedar en séptimo en el GP de este domingo.

BREAKING: Sergio Perez remains the winner of the 2022 Singapore Grand Prix! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Uwcg8ip7wg

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022