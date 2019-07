Chile pidió ayuda a China para solventar crisis en Venezuela

Falleció Carlos Cruz-Diez, el artista de más proyección internacional de cualquier parte del mundo, el maestro del arte cinético y óptico. Dejó estupefactos a todos los amantes del arte y en general a todas las personas que apreciaron su obra en el mundo entero. La obra de Cruz-Diez llegó a Kazajistán, transformó con arte pasos peatonales de Coral Gables, en Estados Unidos el artista venezolano impacta a peatones con una obra que genera una ilusión óptica y recientemente una Muestra de Cruz-Diez producida en Panamá gana premio “Mejor exposición del año” y en Francia, París, la ciudad luz, su presencia engalana a los americanos, en el museo más famoso del planeta.

Pero el artista cinético y optico vivirá eternamente; hasta el final de los tiempos en cada uno de sus obras esparcidas por el mundo entero, en originales y copias.

Un asomo al mundo de Cruz Diez

Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez ofrece programación para niños y adolescentes ( VTV. (Venezolana de Televisión)

La obra de Cruz-Diez llegó a Kazajistán

El artista venezolano Carlos Cruz-Diez estará presente en la segunda edición de Astana Art Show 2019: Racing The Galaxy, una exposición internacional de … (El Nacional.com)

Transforman con arte pasos peatonales de Coral Gables

Las rayas blancas de ocho cruces de peatones cercanos a la sede de la alcaldía de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, se han coloreado y “bailan” gracias a una intervención artística del venezolano Carlos Cruz-Diez. Con motivo de la feria Art Basel, que se celebra la semana próxima en Miami Beach, las autoridades de Coral Gables encargaron al maestro del arte cinético y óptico un proyecto que ha cambiado el aspecto del centro de esa ciudad y se mantendrá hasta finales de enero, según un comunicado municipal. Cruz-Diez, nacido en Caracas en 1923 y radicado en París desde 1960, usa espectro… (El Diario NY)

El artista venezolano Carlos Cruz-Diez impacta a peatones de EU con una obra que genera una ilusión óptica

El artista emplea espectros cromáticos para crear ilusiones ópticas. La obra es acompañada con una exposición fotográfica. Miami, 29 de noviembre (EFE).- Las rayas blancas de ocho cruces de peatones cercanos a la sede de la Alcaldía de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, se han coloreado y “bailan” gracias a una intervención artística del venezolano Carlos Cruz-Diez. Con motivo de la feria Art Basel, que se celebra la semana próxima en Miami Beach, las autoridades de Coral Gables encargaron al maestro del arte cinético y óptico un proyecto que ha cambiado el aspecto del centro de esa ciud… (SinEmbargo MX)

Felipe Pantone, la cara (oculta) del arte urbano

«El grafiti tiene mucho que ver con la libertad que te da esa experiencia, con la posibilidad de que puedo hacer lo que quiero más que con la intención. Es inmediato, no tengo que pedir permiso y por eso resulta tan motivador». El que firma este alegato urbano es Felipe Pantone, el artista al que le cuesta recordar cuando empezó a pintar en la calle («creo que cuando era un enano, tendría doce años, vi un grafiti y me dije que yo también podía hacerlo») porque hace tiempo que su afición por el spray, que desarrolló cuando se mudó con sus padres de Argentina a Alicante, ha evolucionado hasta… (Tentaciones)

70 artistas latinoamericanos en una muestra para volver al futuro

Latinoamérica: volver al futuro es el nombre de la exposición curada por Federico Baeza que se inaugurará en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) el 6 de abril. ¿De qué se trata? De un recorrido por las conexiones insospechadas del gran arte latinoamericano: desde los proyectos modernizadores regionales hasta las prácticas artísticas contemporáneas, desde las obras concretas de la década de 1950 hasta las relecturas de aquel legado en el presente. La muestra articula un vasto umbral geográfico y temporal en el que emergen un conjunto de supervivencias y retornos que hacen … (infobae)

Amigos Invisibles: «En América Latina la escena musical siempre está viva»

Foto: EFE México.- La banda venezolana Amigos Invisibles, que realiza una gira por media docena de ciudades mexicanas, celebró que la escena musical latinoamericana siempre está viva, «aunque sea con reguetón». La banda venezolana, fundada en 1991 y que reside en Miami desde hace algunos años, cree que en todas las localidades de América Latina siempre existe un motivo para salir a lugares para departir y convivir con la gente. «La escena está siempre viva, siempre y cuando los artistas estén proponiendo y creando música, así sea reguetón, que a unos gusta y a otros no, pero siempre hay alg… (Vanguardia)

Muestra de Cruz-Diez producida en Panamá gana premio “Mejor exposición del año”

CHROMA, la exposición itinerante sobre Carlos Cruz-Diez producida en Panamá y concebida por Articruz, la Cruz-Diez Art Foundation y el SCAD Museum of Art, fue reconocida como “Mejor exposición del año” en los premios Best Of Year entregados el 1 de diciembre en Nueva York. Los premios Best Of Year son organizados por Interior Design Magazine para rendir homenaje a los trabajos más significativos del año en la industria del diseño y reconocer a diseñadores, arquitectos y fabricantes de todo el mundo. Los premios se otorgan tanto a productos como a eventos, y en su décima segunda edición se r… (La Estrella de Panamá)

ACN/fm/diarios

No deje de leer: