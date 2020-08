¿Aliados comerciales? China le arrebató tres buques supertanqueros a Venezuela

Una empresa conjunta de transporte marítimo entre Venezuela y China, que colapsó a raíz de las sanciones de Estados Unidos, originó un proceso legal en el que PetroChina le arrebató tres buques tanqueros a PDVSA, en un momento en que las empresas extranjeras se muestran reacias a transportar nuestro petróleo, según muestran documentos judiciales presentados ante un juzgado internacional.

La empresa PetroChina Co Ltd, que había sido socio estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la empresa conjunta CV Shipping Pte Ltd (con sede en Singapur), habría tomado el control de los tres supertanqueros petroleros venezolanos entre los meses de enero y febrero; según los documentos presentados ante un tribunal de Singapur, mismos que fueron verificados por la agencia de noticias Reuters.

De esta manera, PDVSA habría permanecido en silencio respecto a la transferencia de propiedad de los buques tanqueros venezolanos; identificados con los siguientes nombres: Junín, Boyacá y Carabobo.







China le arrebató tres buques tanqueros a Venezuela

El movimiento jurídico asiático, se produjo después de que las sanciones de Estados Unidos a PDVSA dejaron a los buques petroleros sin seguro para navegar, lo que provocó pérdidas de millones de dólares para CV Shipping y llevó a PetroChina a declararla en quiebra. El propósito original de la empresa era enviar petróleo venezolano a China y algunos otros destinos de exportación.

La pérdida de PDVSA de los tres petroleros, cada uno con capacidad de hasta 2 millones de barriles, se produce en momentos que dependemos más que nunca de nuestra propia flota. El gobierno de Washington ha intensificando su campaña de 18 meses para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro; sancionando a los buques de terceros que transportan petróleo o sus derivados hacia puertos de nuestro país.

Eso ha llevado a las principales empresas navieras griegas, algunas de cuyas embarcaciones han sido sancionadas por transportar crudo venezolano, a dejar de trabajar con PDVSA; provocando el colapso de las exportaciones de petróleo venezolano.

Un cuarto buque supertanquero venezolano está en disputa

PDVSA ha logrado retener hasta ahora un cuarto buque supertanquero venezolano, el Ayacucho. Pero un fabricante de vidrio estadounidense que busca cobrar un laudo arbitral de $500 millones por la expropiación de dos fábricas en Venezuela en el 2010, está demandando en un tribunal de Singapur para incautar justamente ese buque; por lo que se espera que el barco cambie de propiedad muy pronto, según informó la agencia Reuters la semana pasada.

La disputa legal, marca un final sin ceremonias de la otra vez ambiciosa empresa lanzada en 2008 cuando China, hambrienta de petróleo, buscaba profundizar los lazos con Venezuela; por entonces bajo el mandato del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, predecesor y padre político de Nicolás Maduro. Desde entonces, China ha reducido drásticamente el apoyo al gobierno socialista caraqueño, contribuyendo en parte al actual colapso económico de Venezuela.

Las intenciones asiáticas ya eran evidentes desde el año pasado, como puede evidenciarse en los primeros párrafos de una carta, de fecha 17 de septiembre de 2019, que escribió Xia Hongwei, un ejecutivo de PetroChina, dirigida a los ejecutivos de PDVSA; misma que fué incluida en los documentos judiciales presentados en Singapur: «El propósito fundamental de esta empresa conjunta ya se ha roto irremediablemente».

[Fuentes]: ACN | Reuters | Redes







No dejes de leer: Comenzó saneamiento del transporte público en Caracas

* Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN