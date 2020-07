Choque múltiple en Bejuma dejó un fallecido y varios heridos

View this post on Instagram

El alcalde @rafaelmbejuma reportó en sus redes sociales la información acerca de un choque múltiple de vehículos ocurrido en horas de la tarde de este lunes 27 de julio en la carretera Panamericana, a la altura del vertedero de Bellorín. Hasta los momentos se reporta un fallecido, pero se espera que los organismos policiales y de Tránsito Terrestre informen más detalles. Cabe destacar que recientemente la Alcaldía Bolivariana de Bejuma colocó señalizaciones en ambos sentidos de la vía para prevenir accidentes, sin embargo, se trata de un tramo de alta peligrosidad en donde los conductores deben tener mucha prudencia, sobre todo en esta época de lluvias, pues el pavimento se torna resbaladizo.