Choque de dos trenes en México, deja el saldo de 1 muerto y 41 heridos

El choque de dos trenes en México, específicamente en la estación de Tacubaya dejó al menos un muerto y 41 heridos, según informaciones de autoridades locales.

Asimismo, se conoció que el accidente fue registrado en hora local a las 23:37 pm del día martes, hora local en la estación de Tacubaya, México; asimismo siniestro ocurrió en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo STC, situada al este de la capital.

Aún se desconocen las causas que ocasionaron el incidente. Por su parte, algunos de los sobrevivientes contaron a los medios locales lo sucedido; el tren que se encontraba en dirección al observatorio, empezó a moverse en reversa impactando violentamente contra el tren que se encontraba detenido en la estación.

Así mismo, la alcaldesa de la Ciudad de México, Caludia Sheinbaum, rindió declaraciones, donde asegura que los servicios de emergencia atendieron 41 personas heridas; entre ellas los conductores del tren, además se registró la muerte de un hombre.

Además la jefa de gobierno, confirmó el balance preliminar de muertos y heridos y adelantó que «se harán todos los peritajes e investigaciones necesarios». «En este momento lo más importante es la atención a los heridos. Los hospitales de la Ciudad atendiendo la emergencia», dijo.

Pánico en México

Choque de dos trenes en México en horas locales, los usuarios de las redes sociales, comenzaron a publicar imágenes y videos del accidente.

Por su parte, un joven que viajaba en uno de los trenes, Javier Montes de Oca, dio su testimonio al diario Milenio: Al llegar a la estación Observatorio escuchamos que se apagó y que se soltó el freno… se fue la luz, se encendieron las de emergencia y estaba enviando mensajes (por el teléfono) cuando me di cuenta que empezó a deslizarse hacia atrás… llegó un momento en que se soltó y se fue, pero no se sentía la vibración del motor, no estaba encendido. Nos estrellamos contra otro (tren)».

Servicios de emergencia ya se encuentran laborando en la zona y atendiendo a los heridos. Una unidad se impactó con otra que se encontraba en la estación #Tacubaya Línea 1 del @MetroCDMX pic.twitter.com/YRCMbqRIzL — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2020

