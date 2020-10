Choque entre avionetas en Francia dejó al menos cinco fallecidos

Este lunes 12 de octubre, fue anunciado el Premio Nobel de Economía 2020 el cual fue otorgado a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson; por su trabajo de «mejorar la teoría de las subastas e inventar nuevos formatos de subasta».

Ambos expertos en subastas, laboraron en una investigación innovadora la cual fue utilizada específicamente; para la asignación de frecuencias de telecomunicaciones.

El jurado de la Academia Sueca de Ciencias explicó que el galardón les fue otorgado por ese trabajo en economía; donde Milgrom y Wilson de 72 y 83 años respectivamente estaban entre los favoritos para el premio de 2020.

«Crearon un concepto que se utiliza para la venta de licencias de frecuencias de telecomunicaciones en Estados Unidos. Los dos economistas, ambos profesores de Stanford; también trabajaron en los mecanismos de asignación de las franjas horarias de aterrizaje en los aeropuertos», reseñó el portal Página12.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020