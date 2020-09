Así tomó el actor Chris Evans el escándalo que protagonizó en redes sociales

El actor estadounidense, conocido por interpretar a Capitán América, Chris Evans, protagonizó recientemente un escándalo en redes sociales, sin embargo, lo abordó con humor.

Evans, publicó el sábado un story en el que grababa la pantalla de su móvil para mostrar a su familia jugando a Heads Up.

El problema llegó en el último momento, cuando en un segundo de la grabación se podía ver su galería de imágenes y entre ellas; una fotografía de sus partes íntimas.

No tardó en darse cuenta. Pero la rapidez con la que eliminó el story de poco le sirvió. Cientos de usuarios ya se habían hecho con una copia del vídeo en cuestión.

En pocas horas se convirtió en lo más comentado en las redes sociales; y protagonizó un escándalo.

La reacción del Capitán América se produjo días después de que «accidentalmente» se filtraran las fotos; a través de su cuenta de Instagram, quien lo tomó con mucho humor.

“Ahora que tengo su atención ¡Voten el 3 de noviembre!”; escribió el protagonista de «Avengers», en su cuenta de Twitter.

Por su parte, su compañero de profesión Mark Ruffalo, con quien ha compartido pantalla en las películas de Marvel se pronunció.

«Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte»; ha dicho su amigo a través de Twitter con el fin de apoyarle.

Mark Ruffalo, Jamie Lee Curtis y Jameela Jamil fueron otros de los artistas que se pronunciaron a favor de Evans.

