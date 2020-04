Chris Evans se despidió del Universo Marvel

En el cine toda historia tiene su final, incluso la de Chris Evans como el Capitán América, quien se despidió está semana de la saga de los Estudios Marvel en Estados Unidos.

Vale mencionar, que Avengers: Endgame finalizó de manera magistral la Saga del Infinito Universo Marvel, lo que supuso que muchos de los actores y actrices dirán adiós al personaje que interpretaron por una década.

En el caso de Chris Evans, los Russo una pareja de directores organizó una Watch Party online de Endgame; dónde podían recibir comentarios relacionados con el lanzamiento de la película hace un año.

De hecho, a través de su Twitter @russo_brothers compartieron un vídeo en el momento que Chris Evans se despidió del equipo de Marvel.

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020