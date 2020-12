Chyno habla por primera vez sobre la enfermedad que padece

La actriz Norkys Batista y su familia, no dudaron en posar desnudos en una foto compartida, por la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Batista se observa a su esposo, el empresario Alexis Goncalves, y su hijo Sebastián; producto de su matrimonio anterior con Leonardo Luttinger, casi sin ropa, en una sesión de fotos navideña.

De inmediato, las críticas no se hicieron esperar por parte de los internautas, pues muchos consideran; que la sesión fotográfica de la venezolana con su familia es “extraña”.

Norkys Batista y su familia casi desnudos

“El mundo está loco, esta vaina lo que da es miedo.. que Dios nos agarre confesados”, manifestó uno de los usuarios; mientras que otro expresó “horrible que pongas a tu hijo. La verdad que con el hijo así metido medio desnudo todos no se ve bien la foto… Es bien extraño”.

Otra de las reacciones manifiesta “salen bellos todos en la foto, pero lamentablemente la posiciones en las que salen; está mal muy mal porque da mal pensar”.

Antes las críticas, la criolla se defendió y en su mayoría; a cada seguidor le respondió contundentemente.

La actriz asegura que la sesión fotográfica no representa ninguna alusión a la pornografía infantil; como muchas de las personas en Instagram lo asumieron.

“Pues no tienes nada q sentir, nosotros nos sentimos de maravilla”, escribió Norkys Batista, en respuesta a uno de los comentarios; mientras que a otra internauta se lo dejó bien claro, cuando la acusó de déspota y arrogante.

“Le respondo siempre a los buenos comentarios, como podrás notar NO ME CALO MARIQUERAS DE NADIE y menos si vienen de mala intención; LO LAMENTO MAMITA, y te cuento la Red Social No es para acribillar, eso no es lo mismo q opinar LO SIENTO… Espero q estés feliz de ver mi respuesta”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Norkys Batista (@norkys_batista)

ACN/Ronda

No dejes de leer: Armando Manzanero está hospitalizado y «delicado» por covid-19

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN