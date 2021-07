Chyno Miranda y Natasha Araos juntos de rumba en Miami

Compartir





















Natasha Araos y Chyno Miranda aparecieron juntos de rumba en la ciudad de Miami, Florida, pese a fuertes rumores de separación difundidos por el programa Chisme No Like.

El programa de farándula aseguro en sus últimos episodios que Natasha Araos y el cantante venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez; estaban separados y que ya no vivían en la misma casa.

Asimismo, afirmaron que Natasha hace habría enemistado con su suegra; la señora Alcira Perez Ochoa.

Chyno y Natasha de rumba

De igual manera, en el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain afirmaron que Chyno Miranda; estaba viviendo con su madre en Venezuela.

Varios videos que se han viralizado en las redes podrían demostrar que los rumores de separación son completamente falsos; en las imágenes se logra ver a Chyno Miranda y a su esposa Natasha Araos en una fiesta en la ciudad de Miami según las quienes que publicaron los videos.

Sin embargo, Chisme No Like también publico un video donde se ve a la famosa pareja; pero aseguraron «Chyno Miranda regresa a Miami ¿estará en las garras del enemigo? La controversia sigue. No siempre lo que brilla es oro 🧐 La investigación no para; caiga quien caiga.»

ACN/El Farandi

