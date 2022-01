¡Rumores! Chyno Miranda podría estar hospitalizado en Venezuela

Compartir

Un sitio web que intenta predecir la muerte de celebridades ha publicado su lista para 2022 de las personalidades que morirán.

Dicho listado lo encabezan el actor Dick van Dyke, de 97 años; el diplomático Henry Kissinger y la reina Isabel II encabezando la lista.

El año pasado, DeathList logró seleccionar correctamente 12 de 50 muertes, incluido el difunto Príncipe Felipe.

Tras la muerte del duque de Edimburgo y su propio susto de salud; la lista de 2022 ha visto a la Reina subir 25 lugares hasta la posición 12 en su cuarta aparición en la lista.

El presentador y documentalista Sir David Attenborough, el músico Shane MacGowan, la actriz Angela Lansbury y el ex presentador de Price is Right US Bob Barker; permanecen en la lista del año pasado.

Celebridades que morirán

El actor Dick Van Dyke es el nuevo número uno en la lista de este año; luego de la muerte del Príncipe Felipe el año pasado (Imagen: Amanda Edwards).

Una de las personas más nuevas en la lista es el comentarista de rugby Nigel Starmer-Smith, de 78 años; quien hace su primera aparición directamente en el número seis.

Otras caras nuevas notables en la vil DeathList son el presentador de televisión Bill Turnbull, el político italiano Silvio Berlusconi, los futbolistas Pele ; Sir Bobby Charlton y Dennis Law, el actor Michael Gambon y Bill Treacher, quien interpretó a Eastender Arthur Fowler.

La DeathList elige a 50 personas famosas que creen que fallecerán durante el año.

Como se indica en su sitio web, las reglas de DeathList son: “Los candidatos deben ser lo suficientemente famosos como para que los medios del Reino Unido informen con seguridad de su muerte; los candidatos no pueden ser famosos únicamente por el hecho de que es probable que mueran de forma inminente y solo 25 candidatos pueden reaparecer de la lista del año anterior “.

En 2021, el sitio predijo con éxito que 12 personas morirían y el príncipe Felipe; que era el número uno en la lista, moriría en abril.

El difunto duque de Edimburgo había estado en la DeathList nueve veces en total antes de su fallecimiento.

Después del príncipe Felipe, la chica dorada Betty White y el actor Dick van Dyke ocuparon el segundo y tercer lugar en la lista; y Betty falleció tristemente en la víspera de Año Nuevo.

Otras muertes en la lista en 2021 incluyeron a los políticos estadounidenses Bob Dole y George P. Shultz; las leyendas de la F1 Sir Frank Williams y Sir Murray Walker y la leyenda del fútbol Jimmy Greaves.

El héroe de Covid, Sir Tom Moore; también estaba en la lista a los 50 años y también falleció el año pasado.

El vil sitio web tuvo su año más exitoso con predicciones en 2020 con 20 muertes de 50 en la lista.

ACN/El Farandi

