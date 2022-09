Ciclistas guariqueños pedalearán 330 “Kilómetros de Fe”

Sabor agridulce para España. Rafael Nadal eliminado en Nueva York y Carlos Alcaraz sigue adelante soñando con ser el número 1 del mundo tenis, pero para eso tendrá que alzar la corona del Abierto de Estados Unidos.

Desgastado física y emocionalmente, el tenista español Rafael Nadal sufrió ayer una derrota inesperada ante el estadounidense Frances Tiafoe en los octavos de final del US Open, donde aspiraba a ampliar su ventaja como mayor ganador de trofeos de Grand Slam.

Nadal, imbatido hasta ahora en sus 22 partidos de torneos grandes del año, sucumbió por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 ante Tiafoe, número 26 de la ATP y con solo un trofeo en su palmarés.

Nadal no se despedía a estas alturas de un Grand Slam desde 2017 en Wimbledon y había invertido grandes esfuerzos para competir en Nueva York; donde ansiaba alzar su 23º título de Grand Slam y coronarlo con el regreso al número uno de la ATP.

Pero en Flushing Meadows, a donde llegó sin apenas rodaje por la lesión abdominal sufrida en Wimbledon, nunca pudo tomar vuelo y fue sorteando adversidades hasta la inapelable derrota ante Tiafoe, que terminó llorando incrédulo por su gesta.

Rafael Nadal eliminado en Nueva York. Pocos minutos después de abandonar de la pista, Nadal reconoció que necesita volver a casa para acompañar a su esposa, Mery Perelló, en la recta final del embarazo de su primer hijo.

«Hice lo que pude, pero las cosas no salieron como me hubiera gustado»; reconoció. «Ahora hay que hacer un ‘reset’, han sido unos meses un poco difíciles (…) Y en lo personal terminar el año con algo muy importante que es mi primer hijo».

«No sé cuándo voy a volver», afirmó. «Voy a intentar estar preparado mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, estaré allí»; agregó.

Nadal reconoció sin ambages la superioridad de Tiafoe, que contuvo cada intento de Nadal de tomar el mando del juego gracias a su potente servicio (18 aces por 9 de su rival) y su inspirada derecha (49 golpes ganadores por 33).

«No soy de buscar excusas, al final hay veces que uno puede con todo y otras que no y ahora ha tocado que no. Quiero felicitar al rival»; declaró.

El español, que conquistó este año dos títulos de Grand Slam (Abierto de Australia y Roland Garros), terminará la temporada con uno más que el ausente Novak Djokovic (21); además aún tiene opciones de ser el sucesor de Daniil Medvedev como el número uno mundial.

Para ello necesita que ninguno de los dos candidatos que siguen en liza, el joven español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud, llegue a la final.

En sus dos primeros partidos en Nueva York; Nadal tuvo que remontar sets en contra y hasta sobreponerse a un raquetazo accidental que se dio en la nariz.

Luego encontró calma el sábado ante el francés Richard Gasquet pero fue pasajera. El fornido Tiafoe, hijo de inmigrantes de Sierra Leona que parece haber madurado su impulsado tenis; ya había avanzado que estaba extramotivado por tumbar al gigante español frente a sus aficionados.

El estadounidense había dicho alto y claro que ya no era el jugador al que Nadal arrolló dos veces en 2019. Aunque una buena parte del público se alineó detrás de Nadal, campeón de cuatro ediciones, Tiafoe cumplió su palabra y comenzó rompiendo pronto el saque del español; algo que no había logrado en los duelos anteriores.

«Ni siquiera sé qué decir ahora. Estoy más que feliz, no puedo creerlo»; reconoció Tiafoe.

«Durante un tiempo veía a chicos jóvenes ganar a Rafa, Fed (Federer), Novak. Me preguntaba si yo podría y hoy me dije que lo iba a hacer. Ahora podré decirles a los niños, nietos: ‘Sí, gané a Rafa»; se felicitó Tiafoe, clasificado para sus primeros cuartos en Flushing Meadows ante el ruso Andrey Rublev.

FRANCES TIAFOE PULLS OFF THE UPSET OVER RAFAEL NADAL 😱

Nadal suffers his first loss in a major this year‼️ pic.twitter.com/NKXtMisWzs

— SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2022