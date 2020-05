¡Noble labor! Ciclistas llevan insumos a los más necesitados en Carabobo

View this post on Instagram

. . No queda duda que el aislamiento social ha hecho brotar lo mejor de cada uno, es el ejemplo que dejan estos ciclistas en el estado Carabobo que se han organizado para llevar la esperanza cuando entregan alimentos, ropa y medicamentos – No se pierdan el reporte de nuestra corresponsal en la región @rlaracastillo . Para más información entra al link que está en nuestra bio 👉📲 y entérate de más ➕ o visita nuestro canal en YouTube EVTV Miami y haz click 💻 en la información. . #NoticiasEvtv #Venezuela #30Abr #QuédateEnCasa #EvtvContigo