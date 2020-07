Ciclón (o huracan) azotaría costas venezolanas sábado o domingo

Gonzalo establece record moviendose hacia el Caribe

La tormenta tropical Gonzalo se aproxima convertido en ciclón y según las proyecciones de los institutos especializados, la tempestad podría llegar entre sábado y domingo a las costas venezolanas y establece un récord mientras se mueve hacia el Caribe y tal vez se convertiría en el primer huracán de la temporada.

“El Atlántico tropical parece extremadamente propicio para una temporada activa” (de huracanes), dijo Philip Klotzbach, científico de la Universidad de Colorado.







Hasta ahora, agregó, los ingredientes necesarios para una temporada activa permanecen en su lugar. “Así que, aunque todavía no hemos visto huracanes, creo que pronto los veremos”.

Venezuela permanece alerta

El avance record de la tormenta Gonzalo está bajo permanente vigilancia de Venezuela. Adquirió categoría de tormenta y que podría llegar al país suramericano este fin de semana, convertida en ciclón o huracán, informó el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), José Ramón Pereira.

El Centro Nacional de Huracanes

La depresión tropical número siete se convirtió en la tormenta tropical Gonzalo este miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes.

El fenómeno se produjo alrededor de 2.000 kilómetros al este de las Islas de Barlovento del sur el miércoles por la mañana, con vientos de 72 kph y moviéndose hacia el oeste-noroeste a 20 kph.

“Se espera que Gonzalo se fortalezca, aunque seguirá siendo una tormenta tropical cuando se acerque a las Islas de Barlovento este fin de semana”, dijo la meteoróloga de CNN, Monica Garrett.

O se desvanece o se convierte en huracán

La tormenta puede desvanecerse después de que se mueva sobre las islas; como indican muchos modelos; o podría continuar intensificándose en huracán la próxima semana. Todavía es un poco temprano para decir exactamente qué hará.

Esta es la primera vez que una tormenta; recibe un nombre que comienza con la letra “G” desde que Estados Unidos comenzó a usar un sistema de tormenta; con nombres en 1953. En promedio, la séptima tormenta con nombre en una temporada es el 16 de septiembre.

El récord anterior para la 7ª formación de tormenta con nombre en el Atlántico fue Gert, el 24 de julio durante la temporada de huracanes más activa registrada en 2005.

La parte activa de la temporada de huracanes aún está a unas pocas semanas y parece probable que tengamos la temporada ocupada que los expertos han estado pronosticando.

Amenaza las costas de Venezuela

La tormenta se desplaza en dirección oestenoroeste a 19 km/h y por lo menos afectará las costas de Venezuela, según información del Centro Nacional de Huracanes del Pacífico (NHC) La depresión tropical «siete» se ha convertido en la tormenta tropical «Gonzalo» acompañada de fuertes vientos.

La séptima depresión tropical se formó en las costa de África y las Antillas Menores, según el reporte en horas de la tarde de este martes.

A su vez, informaron que posiblemente la tormenta tropical se convierta en un ciclón en las próximas horas.

Según las proyecciones de los institutos especializados, el ciclón podría llegar entre sábado y domingo a las cosas venezolanas.

